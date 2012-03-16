حلبچه باید یادبودی از ظلم ظالمان تاریخ نسبت به مردم مظلوم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان پاوه با اشاره به اینکه انسان مومن باید همچون کوه ثابت قدم باشد، گفت: پیامبر (ص)‌می فرماید که‌ بهترین عبادات عباداتی است که کم ولی همیشگی باشد.

امام جمعه شهرستان پاوه تاکید کرد: در دین ثبات قدمی بالاترین امتیاز برای فرد مومن است.

ماموستا قادری افزود: در سالی که گذشت، ضمن شکرگذاری به درگاه پروردگار از پروردگار می خواهیم ما را بر راه دین استوار هدایت کند.

وی با انتقاد از به اسراف و تبذیر در جامعه، گفت: سنت غلطی در مملکت ما حاکم است که اسراف و تبذیر بسیار زیاد است، اسراف و تبذیر در دین مردود است با هر نامی صورت پذیرد، نباید به بهانه عید اسراف کنیم.

خطیب جمعه پاوه با انتقاد از برخی حرکتها در چهارشنبه آخر سال تحت نام چهارشنبه سوری، افزود: این حرکات زیبنده یک فرد مومن مسلمان نیست، این حرکات و جشن ها در فرهنگ اسلامی و نه در فرهنگی ملی ما جایی ندارد.

قادری با اشاره به اینکه برخی خرافه ها در دین ما جایگاهی ندارد، گفت: فرهنگ ملت ایران فرهنگی کهن و ایران ما جزو متمدن ترین حکومتهای جهان است،‌ حیف است با برخی اعمال این فرهنگ غنی زیر سئوال برود.

امام جمعه پاوه گفت: از مسئولان محترم می خواهیم نسبت به تورم موجود در جامعه، بیشتر از پیش بر بازار نظارت داشته باشند.

وی با اشاره به سالگرد بمباران شیمایی شهر حلبچه، تاکید کرد: در چنین روزی رژیم بعث عراق جنایتی را در عراق مرتکب شد که به عنوان یکی از جنایتهای بزرگ تاریخ ثبت شده است و 5000 نفر از مردم حلبچه شهید شدند.

امام جمعه پاوه گفت: حلبچه باید یاد بودی از ظلم ظالمان تاریخ نسبت به مردم مظلوم باشد.

قادری تاکید کرد: از خدمات مردم اورامانات به مردم آواره حلبچه ای در زمانیکه توسط رژیم عراق شیمیایی شده بودند، تشکر و قدردانی می کنم.

امام جمعه پاوه در پایان با اشاره به اینکه حرکت و حمایت مردم ایران از مظلومان حلبچه جزو ایدئولوژی انقلاب ما بود، گفت: تاریخ ثابت کرد هیچ ظالمی به سرانجام نخواهد رسید همچنان که صدام با آن هم جنایت بالاخره تسلیم آه و حسرت مردم مظلوم شد.

