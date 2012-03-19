جلیل سالاری در گفتگو با مهر در تشریح تدابیر ویژه وزارت نفت برای سوخت رسانی به مناطق گردشگردی و مسیرهای پرتردد بین شهری، گفت: با توجه به کاهش دمای هوا در اکثر استان‌های کشور هم اکنون مدیریت مصرف گازوئیل در دو بخش حمل و نقل و نیروگاه‌ها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه هم اکنون در بخش حمل و نقل و جابه جایی سوخت ناوگان نفتکش‌های جاده پیما، ریلی و خطوط لوله به حالت آماده باش درآمده اند، تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به ذخیره سازی مطلوب انواع فرآورده های نفتی در انبارهای نفتی هیچ گونه کمبود سوختی وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز دور دوم بازرسی و نظارت شبانه روزی از جایگاه های سوخت کشور در ایام نوروز، اظهار داشت: این گشت نوروزی تا 20 فروردین ماه سال 1391 ادامه می یابد.

وی با اشاره به نصب و راه اندازی 33 جایگاه سیار بنزین در برخی از نقاط پر تردد و توریستی کشور، بیان کرد: از سوی دیگر به منظور کاهش زمان سوخت گیری و جلوگیری از افت ظرفیت سوخت رسانی به خودروهای تدابیر ویژه‌ای اتخاد شده است.

سالاری با اعلام اینکه هم اکنون تجهیزات و قطعات یدکی جایگاه‌های سی.ان.جی، بنزین و گازوئیل در تمامی مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تامین شده است، بیان کرد: همچنین با تجهیز تیم‌های امداد و تعمیرات هر گونه خرابی در سامانه هوشمند و سایر تجهیزات جایگاه‌های سی.ان.جی در کوتاه ترین زمان انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلفات احتمالی در جایگاه‌های سوخت به ویژه در ایام نوروز برخورد قانونی می شود، خاطرنشان کرد: مردم می توانند پیشنهادها و انتقادهای خود درباره نحوه سوخت رسانی را به سامانه پاسخگوی شرکت ملی پخش نفتی اعلام کنند.