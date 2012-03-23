35 نفر در جاده های استان اصفهان مجروح شدند

سرهنگ علی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای طرح نوروزی تاکنون 35 مورد تصادف در جاده‌های استان اتفاق افتاده است، افزود: بر اثر این سانحه‌ها 35 نفر مجروح شده و 11 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی اظهار داشت: تا روز چهارم عید نوروز نسبت به سال گذشته تعداد تصادفات جرحی در جاده‌ای استان اصفهان افزایش داشته، اما از لحاظ تعداد افراد فوت شده برابر بوده‌ایم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان یادآور شد: واژگونی خودرو بر اثر خواب‌آلودگی علت بیشتر تصادفات گزارش شده و اکثر آنها در ساعات بین 2 تا 6 بعد از ظهر و 12 شب تا 6 صبح روی داده است.

وی با اشاره به اینکه در یک هفته گذشته وضعیت تردد جاده‌ای با توجه به حجم بالای مسافران رضایت بخش و کم حادثه گزارش شده است، گفت: تجهیزات و امکانات گشت خودرویی نامحسوس و محسوس در تمامی محورهای استان و لزوم احتیاط رانندگی در جاده‌ها به کار گرفته شده است.

نیکبخت ادامه داد: روزانه 200 دستگاه خودروی گشت پلیس امنیت جاده‌های استان اصفهان را کنترل می‌کنند.

وی اضافه کرد: 33 کانکس پلیس که 14 مورد آن به صورت پایگاه و 19 مورد کانکس سیار است در جاده‌های استان اصفهان قرار دارند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه شلوغ‌ترین مسیر سفر نوروزی از آزادراه امیرکبیر و جاده قدیم تهران به اصفهان صورت گرفته است، اظهار داشت: تردد در مسیر ورودی تهران به اصفهان و خروج به شیراز از دیگر محورهای پرتردد سفرهای نوروزی به اصفهان در هفته گذشته بوده است.