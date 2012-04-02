تایتانیک این بار سه بعدی غرق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در سال 1997 اکران شد و توانست عنوان پر فروشترین فیلم تاریخ سینما را کسب کند، این بار به شکل سه بعدی نمایش سراسری می شود.

تایتانیک را جیمز کامرون کارگردانی کرده و "لئوناردو دی کاپریو" و "کیت وینسلت" در آن بازی کردند. فیلم در آن سال توانست در سراسر جهان مخاطبان زیادی را برای خود پیدا کند.

در سال های اخیر اکران دوباره فیلم های سینمایی به شکل سه بعدی رونق یافته است. چندی پیش نیز انیمیشن "شیرشاه" توانست فروش زیادی را برای اکران دوباره خود به شکل سه بعدی داشته باشد.

تایتانیک رویا تغرق شدن کشتی عظیمی به همین نام است که در اقیانوس غرق شد و بزرگترین فاجعه دریایی قرن را رقم زد. این روایت با کیفیت تکنیکی به همراه داستان دیگری که به شکل موازی برای مخاطب تصویر شد، توانست مخاطبان زیادی را برای تایتانیک به همراه داشته باشد.