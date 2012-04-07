به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به 20 فروردین روز قطع رابطه ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: در پی اقدام انقلابی جوانان برای گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی، رابطه ایران و ‌آمریکا قطع شد که البته امام(ره) از آن اقدام پرشور دانشجویان استقبال کردند و فرمودند اگر یک کار آمریکا در پرونده‌اش کرده باشد همین قطع رابطه است.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: مبنای استقبال امام(ره) از قطع رابطه با آمریکا این بود که رابطه ارباب و رعیتی با کشورها با جان دولت مردان آمریکا عجین شده بود.



وی با تاکید بر این که از زمان قطع رابطه یاران و آمریکا آنها به صورت آشکار و پنهان درخواست مذاکره کرده‌اند، گفت: در آن زمان جیمز بیکر یکی از مسئولان آمریکایی مصاحبه‌ای انجام داد و برای ایجاد رابطه اعلام آمادگی کرد. بلافاصله معاون پارلمانی آن زمان رئیس جمهور و ضد انقلاب فراری امروز مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها نوشت و از مذاکره استقبال کرد.



امام جمعه موقت تهران در ادامه پاسخ مقام معظم رهبری به این اظهار نظر را به عنوان قطعه‌‌ای از تاریخ به این شرح قرائت کرد: "و اما مسئله ای که این روزها در سطح جمعی از اهل فکر و اهل نظر در جریان است، مذاکره کردن و مذاکره نکردن است... من معتقدم، آن کسانی که فکر می کنند ما باید با رأس استکبار -یعنی آمریکا- مذاکره کنیم، یا دچار ساده لوحی هستند، یا مرعوبند. من بارها این نکته را عرض کرده ام که استکبار، بیش از این که نان قدرت و توانایی خودش را بخورد، نان هیبت و تشر خودش را می خورد. اصلاً استکبار، با تشر و ابهت و شکلک درآوردن و ترساندن این و آن، زنده است. مذاکره، یعنی چه؟ صرف این که شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید، مشکلات حل می شود؟ این طوری که نیست.

مذاکره در عرف سیاسی، یعنی معامله، مذاکره با آمریکا، یعنی معامله با آمریکا. معامله، یعنی داد و ستد؛ یعنی چیزی بگیر، چیزی بده تو از انقلاب اسلامی، به آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می خواهید به آمریکا بدهید، تا در مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او چه می خواهد؟ «و ما نقموا منهم الا ان یومنوا بالله العزیز الحمید». والله که آمریکا از هیچ چیز ملت ایران، به قدر مسلمان بودن و پای‌بند بودن به اسلام ناب محمدی(ص) ناراحت نیست. او می خواهد شما از این پای‌بندیتان دست بردارید. او می خواهد شما این گردن برافراشته و سرافراز را نداشته باشید؛ حاضرید؟"



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان خطاب به سیاست مداران غربی و مسئولان داخلی گفت: پرونده آمریکا تنها در اختیار شخص ولی فقیه است و هیچ شخصی در هیچ جایگاهی در این رابطه حق اظهار نظر و اقدام ندارد.



امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به حوادث کشور سوریه گفت: ایران طرفدار جدی اصلاحات در سوریه، مخالف دخالت دولت‌های خارجی و معتقد است سوریه تاوان مقاومت جانانه‌اش را در مقابل رژیم صهیونیستی می‌دهد.



وی با بیان اینکه آنچه در صحنه سوریه قابل مشاهده است این است که غربی‌ها و ارتجاع عرب قصد دارند انتقام بیداری اسلامی را از این کشور بگیرند، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌بینند که بعد از بیداری اسلامی حکام مورد نظر آنها در منطقه خاورمیانه سقوط کرده‌اند و لذا می خواهند که سوریه را نیز به آشوب بکشانند اما خوشبختانه نظام سوریه مقتدر ایستادگی کرد و استکبار نتوانست عقده‌اش را خالی کند.



امام جمعه موقت تهران خطاب به سران عرب و کشورهای غربی گفت: ارتجاع عرب و کشورهای استکباری باید بدانند اگر بخواهند دخالت نظامی در سوریه را آغاز کنند آتشی به پا خواهد شد که ابتدا منجر به سقوط خود آنها خواهد شد.



وی در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری اجلاس اتحادیه عرب در عراق گفت: برگزاری این اجلاس موفقیت بزرگ سیاسی برای دولت این کشور بود و نشان داد امنیت به حدی در عراق حاکم است که توان اداره چنین اجتماع منطقه‌ای بزرگ را دارد.



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری خطاب به حکام عرب که در این اجلاس شرکت کرده بودند گفت:‌ نام شما عرب است مگر مردم بحرین عرب نیستند. بحرین هم اکنون به زندانی بزرگ برای مسلمان‌ها تبدیل شده است و عربیت و انسانیت حکم می‌کرد که شما موضع گیری کنید اما متاسفانه موضعی از طرف شما اتخاذ نشد اما به فضل الهی خدای مظلومان انتقام حوادث بحرین را از شما خواهد گرفت.



آیت‌الله خاتمی همچنین به موضع‌گیری‌های دولت عربستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت عربستان به کانون فتنه گری تبدیل شده و شاهدیم که به مبداء فراریان تروریست در خاورمیانه مبدل شده است. هم اکنون بن علی رئیس جمهور فراری تونس و طارق الهاشمی معاون فراری نخست وزیر عراق به آل سعود پناه بردند.



وی همچنین با بیان این که عربستان در حال حاضر بحرین را اشغال کرده است، گفت: ال سعود با فتنه گری در سوریه آتش افروزی زیادی در این کشور حامی مقاومت انجام می دهد.



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این که عربستان خط مقدم تفرقه افکنی در جهان اسلام است، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران صحبت از تقریب و نزدیکی میان جوامع اسلامی می‌کند آل سعود به تفرقه اصرار دارد و در ریاض همایش ضد شیعه به راه انداخته است ، و مفتی های خائنشان هم علیه شیعه تبلیغ می کنند، لذا به آنها هشدار می دهم که دست از تفرقه افکنی بردارند والا به فضل خداوند در آتشی که خود به پا کرده‌اند سقوط خواهند کرد.



آیت‌الله سید احمد خاتمی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در آستان مقدس امام رضا(ع) در روز اول فروردین گفت: مقام معظم رهبری در پایان سخنرانی‌شان در مشهد مقدس مسئولان و مردم را به وحدت دعوت کردند و ایشان تاکید داشتند که اختلاف سلیقه آری، اما به هیچوجه نباید گریبان یکدیگر را گرفت.



وی با بیان اینکه در یک جامعه آزاد تعدد سلیقه‌ها امری طبیعی است، گفت: وجود سلیقه‌های مختلف در یک جامعه بحران نیست بلکه فرصت است. اشاره مقام معظم رهبری به گریبان گرفتن فیزیکی نیست بلکه این گریبان گرفتن هم اکنون در سایت‌ها و رسانه‌ها رواج یافته و شاهد هستیم که برخی شخصیت‌ها علیه یکدیگر مصاحبه می کنند اما باید خطاب به آنها بگویم در سایت‌ها و رسانه‌ها علیه یکدیگر نتازید.



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اختلاف در کشور دشمن را امیدوار می‌کند، گفت: ‌رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌شان تاکید داشتند که مسئولان نباید با یکدیگر کشمکش داشته باشند.

آیت‌الله خاتمی همچنین بخشی دیگر از سخنان رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در برخوردها اخلاق اسلامی را حفظ کنیم و سخن را نقد کنیم نه گوینده را، این از ابتدایی ترین اصول اسلامی است.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که دولت باید حریم مجلس را حفظ کند و مجلس نیز باید حریم دولت و رئیس جمهور را حفظ کند، گفت:‌ معنای این رهنمود آقا این است که کشور را نمی‌توان با لجبازی اداره کرد بلکه باید با تعامل و مدارا کشور اداره شود.



امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قانون تجسم جمهوری اسلامی است، گفت: امروز در کشور نظام وجود دارد و مسئولان هم جزئی از مردم هستند، برگزاری تجمعات نیز تنها با اخذ مجوز امکان پذیر است.



وی همچنین به مسئله حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: برای ما زمستان، تابستان و بهار تفاوتی ندارد و حجاب و عفاف از معروف‌ها و شکستن حریم آن از منکرهای مسلم است. معتقدم امر به معروف و نهی از منکر باید در دستور کار هر مسلمانی باشد.



آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه نمی‌توان چشم بر واقعیت‌ها بست، گفت: متاسفانه در عرصه حجاب وضعیت خوبی نداریم. بارها خانواده شهدا به دیدار من آمدند و گفته‌اند که ما به شهدای‌مان افتخار می‌کنیم اما این چه بساطی است که در جامعه وجود دارد.



وی افزود: اگر شخصی از خارج از کشور به ایران بیاید از وضع پوشش در ایران تعجب می کند، گزارش‌های دقیقی به من رسیده است که برخی خانم‌های عمره گذار ایرانی مایه شرمندگی شیعه و ایران اسلامی شدند.



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین به اوضاع سینمای ایران اشاره کرد و گفت: وضعیت سینمای ایران خیلی خوب نیست. این موضع را من نمی‌گویم بلکه اهالی سینما و افرادی که شاید با سلیقه من هم جور در نمی‌آیند می‌گویند. البته فیلم و هنرمند متعهد وجود دارد.



وی با اشاره به سخنان وزیر ارشاد که عنوان کرده بود فیلم مستهجن در سینمای ایران وجود ندارد، گفت:‌ آقایان می‌گویند فیلم مستهجن و عریانی در سینمای ایران وجود ندارد اما باید بگویم کارتان به اینجا رسیده که فقط به نداشتن فیلم مستهجن در سینما افتخار می‌کنید؟ آیا مردم به شما اجازه می دهند به این سمت حرکت کنید؟



آیت‌الله خاتمی ادامه داد: برخی مسئولان اعتراف می کند که فیلم مشکل دار وجود دارد ما هم تصریح داریم که نباید فیلم مشکل دار در سینمای ایران وجود داشته باشد، چرا که همه چیز باید در نظام اسلامی در طراز آن باشد.



امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه سینما و هنر باید بوی جمهوری اسلامی بدهد، گفت:‌ نامه سرگشاده و مصاحبه در واکنش به سخنان من لازم نیست، سید احمد خاتمی کسی نیست که علیه او بسیج شوید، بنده تنها حرف مردم را منتقل کردم.



وی افزود: مردم معتقدند باید در همه عرصه‌ها اسلام را ببینیم لذا حالا که متاسفانه از ناحیه مسئولان اقدام بایسته‌ای انجام نمی‌شود من دست به دامان شما مردم متعهد و فاطمی می‌شوم.



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه شما مردم متعهد باید به فکر حجاب خانواده و اقوام خود باشید، گفت: اگر در این رابطه اقدام نکنید فردای قیامت باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشید. اگر مسئولان اقدام درستی در قبال حجاب و فیلم‌های نامناسب انجام ندهند فردای قیامت چه جوابی به بیش از 200 هزار شهید دارند.



امام جمعه موقت تهران تاکید کرد:‌ باید به فکر دینمان باشیم. نباید تنها دولت و مسئولان اقدامی انجام دهند بلکه خودمان باید زودتر اقدام کنیم.



امام جمعه موقت تهران همچنین در خطبه اول نماز جمعه با بیان اینکه رعایت عدل و انصاف از مصادیق تقوا است، گفت: آدم متقی با دوست و دشمن منصف است.



آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه تجلی دین در عرصه اعمال، حج است گفت: حج تقریبا جامع بسیاری از عناصری است که در عبادات وجود دارد. تجسم همه دین در عرصه یک انسان امام است لذا دفاع از حجت الهی یعنی پیامبر و امامان معصوم از مصادیق یاری خداوند است.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به اینکه حمایت از نایب خاص و نایب عام مصداق نصرت حجت الهی است، گفت: مسلم بن عقیل را می توان به عنوان نایب خاص حجت الهی نام برد و نایب عام در ولایت تحقق پیدا می کند لذا باید امروز از این حریم دفاع کنیم.



وی افزود: اگر ولی فقیه به تصمیمی رسید همه باید گوش دهند اما هنگامی ولی فقیه در اموری به تصمیم نرسیده همه حق اظهارنظر دارند تا رای پخته به صحنه بیاید.



آیت الله خاتمی تصریح کرد: ولایتمداری این است که وقتی دستوری صادر شد همه به اجرای آن دستور بپردازند. اگر کسی زیر بار نرود بزرگی همانند امیرالمومنین علی (ع) هم تنها می ماند.



وی ادامه داد: همان طوری که فرماندهی را باید از امامان بیاموزیم ولایتمداری نیز باید از اهل بیت و مولی علی (ع) آموخت.

آیت الله سید احمد خاتمی همچنین در ابتدای خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران یاد و خاطره شهیدان آیت الله شهید سید محمد باقر صدر ، امیر سپهبد صیاد شیرازی و سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی را گرامی داشت.



