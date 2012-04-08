مردم سوریه خواهان اصلاحات به رهبری بشار اسد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بین المللی حقوق بشر لبنان در تاریخ19 فروردین1391 همایشی را با عنوان«ایران و صلح و امنیت بین الملل» برگزار کرد.

در این همایش که با حضور شخصیت های سیاسی و دانشگاهی و نمایندگان موسسات نظامی و سیاسی لبنان برگزار شد، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه و نظام بین الملل را تبیین کرد.

در این همایش ابتدا دکتر هیثم بوسعید رئیس کمیسیون بین المللی حقوق بشر و سفیر افتخاری نزد سازمان ملل متحد به بررسی تحولات مهم منطقه پرداخت و از معیارهای دوگانه غرب نسبت به این تحولات به ویژه توطئه علیه نظام و ملت سوریه و بی توجهی به درخواست های مردم بحرین بشدت انتقاد کرد. وی همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و بی توجهی جامعه بین المللی را نیز محکوم کرد.

در ادامه این همایش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود، اصول و مبانی قانون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توضیح داد و اظهار داشت:«جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق و عدالت بنا شده و هدف آن نیز احیای حق و عدالت در جهان و نظام بین الملل است».

وی رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات منطقه و نظام بین الملل از جمله موضوع عراق، سوریه، بحرین، تحولات فلسطین و پرونده هسته ای صلح آمیز کشورمان را نیز مبتنی بر تلاش ایران برای دستیابی به حق و عدالت و جهانی سازی آن عنوان کرد و هرگونه برخورد دوگانه نسبت به درخواست های ملل منطقه را بشدت محکوم کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین اشاره نمود و از ملل دنیا و آزادگان جهان خواست در برابر این رژیم سکوت نکنند.

وی همچنین با اشاره به تحولات مهم در منطقه و خیزش اسلامی مردم علیه استبداد و استعمار، این تحولات را به نفع اسلام و ملت های مظلوم و مستضعف دانست و با دعوت از همه ملت های منطقه برای هوشیاری در مقابل توطئه های دشمنان اسلام و فتنه گری آنان، گزینه وحدت و پایبندی به اصول انقلابی برای تکمیل انقلاب ها را ضروری خواند».

در ادامه این جلسه، شرکت کنندگان به طرح سوالاتی در خصوص ایران و تحولات سوریه، احتمال وقوع جنگ در منطقه، آخرین وضعیت بحرین و . . . پرداختند و سفیر جمهوری اسلامی ایران پاسخ مقتضی ارائه کرد.

رکن آبادی در خصوص تحولات سوریه به مواضع دوگانه غرب و برخی کشورهای عربی به انقلاب های منطقه اشاره کرد و با مقایسه مطالبات و درخواست های مردمی در یمن، بحرین و سوریه اظهارداشت:«اکثریت مردم سوریه خواهان اصلاحات به رهبری بشار اسد می باشند و ایران نیز همواره با ملت سوریه در این راستا است.»

وی با توصیف مشکلات و چالش های رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه افزود:« به ما می گویند که چرا همواره بر طبل جنگ می کوبید و با صلح و آرامش در منطقه مخالفت می کنید؟ ما از آنها سوال می کنیم که اگر منظور شما از برقراری صلح و آرامش، گفتگو و صلح با رژیم صهیونیستی می باشد، ما از اساس این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم که بخواهیم هرگونه طرح صلحی با این رژیم موافقت نمائیم. و اگر منظور شما احقاق حقوق مردم فلسطین و برقراری آرامش در منطقه است، ایران همواره در کنار حقوق ملت ها بوده و بر آرامش و ثبات در خاورمیانه و صحنه بین المللی تاکید دارد و در این راستا نیز طرح چهار مرحله ای ارائه داده ایم. در ابتدا بازگشت تمامی آوارگان به سرزمین مادری خود یعنی فلسطین باید تحقق یابد. سپس برگزاری انتخابات سراسری با مشارکت همه مردم اصلی فلسطین اعم از مسیحی، مسلمان و یهودیان. در مرحله بعد، تشکیل یک نظام سیاسی که منتخب مردم است و سپس این نظام منتخب در خصوص وضعیت ساکنانی که فلسطینی اصیل نیستند، تصمیم گیری خواهد کرد. پاسخ غرب به طرح ما این بوده که این طرحی ممتاز، مترقی و پیشرفته است ولی یک مشکل دارد و آن هم اسرائیل نمی پذیرد.»



رکن آبادی در پایان به ضعف و بحران های استراتژیک رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت:«این رژیم قادر نیست اقدام نظامی علیه ایران صورت دهد و در صورتی که این اشتباه را مرتکب شود با پاسخ کوبنده و محکم ایران مواجه خواهند شد.»