واکسیناسیون تب برفکی در یزد آغاز شد

علی اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واکسیناسیون همزمان تب برفکی برای گاو از امروز 20 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت ماه به صورت رایگان در سراسر استان اجرا می شود.

وی تاکید کرد: دامداران برای جلوگیری از انتشار آلودگی، لوازم مورد نیاز از جمله چکمه و لباس کار مخصوص دامداری تهیه کرده و در اختیار اکیپ های واکسیناتور قرار دهند.

حدادزاده یادآور شد: دامداران برای جلوگیری از ورود استرس به دام، باکس، نرده یا راهرو مایه کوبی مناسب، برای مقید کردن دام ها تهیه کنند.

وی افزود: دامداران برای اطلاع از زمان دقیق واکسیناسیون، با ادارات دامپزشکی و یا مراکز مایه کوبی بخش خصوصی شهرستان خود تماس بگیرید و به دامداران همجوار خود اطلاع دهند تا کلیه دام های آن منطقه همزمان زیر پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.

حدادزاده عنوان کرد: به گوساله هایی که برای اولین بار واکسینه می شوند باید واکسن یادآور (راپل) سه هفته بعد، تجویز شود به همین دلیل دامداران باید هماهنگی لازم را با اکیپ مایه کوب به عمل آورند.

وی ادامه داد: واکسیناسیون به تنهایی برای پیشگیری از بیماری تب برفکی کافی نیست و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای نیز به دامداران توصیه می شود.

حدادزاده اظهار داشت: عمده ترین عامل بروز تب برفکی، خریداری گاو یا گوسفند و بز جدید از میادین دام کشتارگاه ها یا واسطه ها است به همین دلیل دامداران باید دام مورد نیاز خود را از واحدهایی که زیر پوشش خدمات بهداشتی دامپزشکی بوده و گواهی بهداشتی دامپزشکی دارند و واکسن های لازم را تزریق می کنند، خریداری کنند.

وی تاکید کرد: دامداران از ورود افراد، به ویژه کسانی که با اماکن خرید و فروش دام، کشتارگاه ها و سایر دامداری ها ارتباط دارند به محوطه دامداری جلوگیری کنند.

حدادزاده همچنین عنوان کرد: دامداران ز ورود وسایل نقلیه متفرقه به دامداری خودداری کنند و در موارد ضروری پس از ضد عفونی مناسب اجازه ورود داده شود.

وی تاکید کرد: حوضچه ضدعفونی ورودی دامداری باید حاوی آب و ضدعفونی ترجیحا فرمالین پنج درصد باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد از دامداران خواست تا در صورت بروز بیماری تب برفکی ضمن جدا سازی دام های مبتلا، موضوع را به سرعت به ادارات دامپزشکی شهرستان یا استان اطلاع دهند و نسبت به ضدعفونی مناسب دامداری اقدام کنند.