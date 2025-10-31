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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

خوزستان همچنان پاک از تب برفکی؛ هشدار دامپزشکی به دامداران

خوزستان همچنان پاک از تب برفکی؛ هشدار دامپزشکی به دامداران

اهواز - در حالی که سویه جدید تب برفکی برخی استان‌ها را درگیر کرده، خوزستان با اقدامات پیشگیرانه، در فهرست استان‌های پاک باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عسکری‌فرد، مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان پیش از ظهر جمعه با اشاره به وضعیت بیماری تب برفکی در کشور، اعلام کرد: خوشبختانه با اجرای اقدامات پیشگیرانه، خوزستان تاکنون جزو استان‌های پاک در برابر سویه جدید این بیماری دامی باقی مانده است.

وی با تأکید بر اینکه تب برفکی بیماری مختص به دام است و جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان محسوب نمی‌شود، افزود: دامداران باید با رعایت اصول بهداشتی، از ورود افراد غیرمرتبط به دامداری‌ها جلوگیری کنند تا از شیوع احتمالی بیماری جلوگیری شود.

عسکری‌فرد همچنین توصیه کرد: خرید دام تنها از مبادی معتبر تحت نظارت دامپزشکی انجام شود و دام‌های جدید پیش از ورود به چرخه تولید، در قرنطینه نگهداری شوند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اهمیت همکاری دامداران در حفظ سلامت دام‌ها، خاطرنشان کرد: پیشگیری، مهم‌ترین راه مقابله با تب برفکی است و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 6640235

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