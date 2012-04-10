لرستان دیار قابلیتهای سرمایه گذاری/ شکوفایی با تکیه بر توانمندی داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، بهره مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه شمال - جنوب کشور، وجود زیرساختهای مناسب و توان جذب سرریزهای اقتصادی استانهای همجوار، همجواری با عمده ترین کانونهای جمعیتی و قطبهای صنعتی کشور و وجود بازارهای مصرف برای فرآورده های کشاورزی و صنعتی تنها بخشی از قابلیتهای لرستان در حوزه اقتصادی است.

برخورداری از زمینه های مناسب فرهنگی و جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم، بهره مندی از شبکه های ارتباطی و شرکت های حمل و نقل بین المللی در محور ترانزیتی، وجود ذخایر عظیم و منابع قابل توجه معدنی از جمله سنگ های تزئینی، گچ، آهک، فلدسپات، تولید بیش از 3 درصد سنگ جهان، 28 درصد سنگ ایران، وجود معادن فعال و واحدهای تولیدی صادراتی سنگ از دیگر قابلیت های استان لرستان است.

تولید حبوبات و احراز قطب تولید حبوبات در کشور، تولید و پرورش ماهیان سردآبی و احراز مقام نخست تولید ماهیان سردآبی در بین استانهای غیرساحلی کشور، برخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیلهای مطلوب آب و خاک در کشت محصولات گلخانه ای و باغات میوه از جمله انار انجیر و زردآلو، برخورداری از منابع غنی آبهای سطحی ناشی از وجود رودخانه های بزرگ دز و کرخه و منابع فراوان آب در قالب 12.5 میلیارد مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی معادل 12 درصد آبهای کشور از دیگر شاخص های لرستان در حوزه کشاورزی و آب است.

از سوی دیگر این استان علاوه بر برخورداری نسبی از زمینه های لازم برای توسعه صنعتی از جمله وجود شهرکهای صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و تشکلهای مهم تولیدی و صادراتی از قابلیتهای منحصر به فردی در زمینه اراضی حاصلخیز و عرصه های وسیع جنگلی و مرتعی برخوردار است.

لرستان، نقطه ثقل غرب به شرق و شمال به جنوب کشور

موقعیت منحصر به فرد استان لرستان به لحاظ نقش شاخص ارتباطی از دیگر مزایای این استان زر خیز است. لرستان از شمال به استان های مرکزی و همدان، از جنوب به استان خوزستان، از خاور به استان اصفهان و از باختر به استانهای کرمانشاه و ایلام محدود می شود.

موقعیت ویژه استان در بین استانهای مذکور، لرستان را به عنوان شاهراهی ویژه برای ارتباط شمال - جنوب و شرق - غرب تبدیل کرده است.

از سوی دیگر لرستان یکی از مناطقی است که از جهات مختلف زمینه رشد صنعت گردشگری را داراست. ویژگی های منحصر به فرد استان نظیر سابقه تاریخی، طبیعت زیبا و نقش ارتباطی موجود این استان را در ردیف بهترین اماکن دیدنی دنیا قرار داده است.

ضرورت توجه به صنعت درآمدزای گردشگری

وجود جاذبه های تاریخی چون اشیاء مفرغی به جای مانده از صنعتگران این استان در دوره های باستانی هخامنشی، اشکان، ساسانی و اسلام، تپه های تاریخی، سنگ نوشته ها، پل های تاریخی مانند پل کشکان، پل کر و دختر، پل گاومیشان، پل کلهر، پل شکسته، قلعه های باستانی مانند قلعه فلک الافلاک یا دژ شاپورخواست، قلعه کوهزاد، قلعه نصیر ملاوی، قلعه منیژه کوهدشت، قلعه کوگان ملاوی و غارهای تاریخی چون پا سنگر، غار قمری شهر خرم آباد، غارهای همیان یک و دو، غار میرملاس، غار کنجی، غار یافته این استان را به یکی از پرجاذبه ترین استانهای کشور تبدیل کرده است.

از طرف دیگر وجود جاذبه های طبیعی مانند آبشارها از جمله آبشار بیشه، آبشار نوژیان، آبشار آب سفید، آبشار وارک، آبشار تله زنگ، چشمه های آب معدنی نظیر چشمه گراب کوهدشت، چشمه گراب امامزاده حسن الیگودرز، چشمه گوگردی برآفتاب طلایه چم سنگر و چشمه سراب در دهقان کاکاشرف، دریاچه های دیدنی مانند دریاچه گهر و دریاچه کیو، تالاب های زیبا مانند بیشه دالان بروجرد و تالابهای هفتگانه پلدختر این استان را به لحاظ طیبت گردی در میان دیگر استانهای کشور شاخص کرده است.

کشاورزی، پایه توسعه استان لرستان

همچنین استان لرستان به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیت جنوب - شمال، همجواری با استانهای مرزی و صنعتی کشور، تعدد محصولات کشاورزی و دامپروری، تنوع تولیدات صنعتی و معدنی و زیرساختهایی مانند فرودگاه، راه آهن، گمرک و .. پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به منطقه مهم و فعال بازرگانی را در کشور دارا است.

از طرف دیگر استان لرستان با آب و هوای مناسب و رودهای پرآب و خاک حاصلخیز استعداد ویژه ای برای کشاورزی دارد و به همین دلیل پایه اصلی اقتصاد مردم این استان را کشاورزی تشکیل می دهد.

در حال حاضر این استان با داشتن بیش از 848 هزار هکتار اراضی کشاورزی، 50 هزار هکتار باغات مثمر، میزان بارندگی نرمال 570 میلیمتر، میزان 13.5 میلیارد مترمکعب آب تولیدی و خروجی از استان در طول سال و بیش از 6.5 میلیون راس دام سبک و سنگین همچنان به جایگاه شایسته خود در این بخش دست نیافته است.

همچنین این استان با دارا بودن 6.5 میلیون واحد دامی در رده ششم کشور قرار گرفته و افزون بر آن در زمینه شاخص تراکم نیز رتبه اول را در کشور دارا است که به عنوان یکی از مهمترین قطبهای دامپروری کشور استعداد و توانایی ایجاد فرآورده های لبنی، صنایع تبدیلی فرآورده های گوشتی و صنعت چرم و پوست را داراست.

قابلیتهای لرستان در زمینه شیلات و دامپروری

استان لرستان از جمله استانهای غیر ساحلی است که دارای 3039 دهنه چشمه، بیش از 3250 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، 1527 رشته قنات و 2450 کیلومتر مسیر رودخانه و آبراهه است که این امکانات استان را دارای قابلیت و چشم انداز تولید 23 هزار تن گوشت ماهی در سال کرده است.

از سوی دیگر شبکه رودخانه ای استان دارای 30 رودخانه دائمی جمعا به طول 2450 کیلومتر در دو حوزه دز و کرخه است. شبکه های رودخانه ای استان یکی از غنی ترین شبکه های آب روان کشور است که با احتساب آبهای ورودی از استانهای مجاور ، پس از کسر متعارف بالغ بر 12.5 میلیارد متر مکعب آب را در دریاچه های سدهای دز و کرخه تخلیه می کند. این حجم آب حدود 12 درصد کل آبهای جاری کشور است.

این در حالیست که با توجه به آمار و اطلاعات موجود در استان، اراضی قابل کشت حدود 800 هزار هکتار است که با وجود وفور آب و همچنین 23 دشت که مرغوبترین و حاصلخیزترین اراضی را شامل می شوند فقط حدود 190 هزار هکتار از این اراضی - حدود 25 درصد - به زیر کشت آبی رفته و مابقی به صورت دیم کشت می شود.

با این اوصاف به نظر می رسد رفع مشکل بیکاری لرستان را باید در توجه ویژه به حضور کشاورزی و منابع آب جستجو کرد به طوریکه کارشناسان معتقدند که در یک فرصت کمتر از 5 سال می توان در این بخش بیش از 125 هزار شغل را ایجاد کرد.

قابلیت های لرستان در دو بخش نیروی انسانی و انرژی

مطابق اطلاعات گرفته شده از سازمان صنعت و معدن و تجارت این استان براساس مزیت های نسبی موجود دارای نقش اقتصادی "در حال رشد" در کشور است که با فراهم شدن زیرساختهای اقتصادی امکان ایفای نقش به مراتب بالاتر نیز در لرستان وجود دارد.

در دست مطالعه و احداث بودن چند نیروگاه برق از سیمره و بختیاری، بهره مندی از قابلیت تولید انرژی برق آبی، برخورداری از شبکه انتقال، تبدیل و توزیع برق شامل خطوط فشار قوی و پست های مربوط و بهره مندی از منابع قابل توجه نفت و گاز و برخورداری از شبکه های انتقال نفت و فرآورده های نفتی از قابلیت های استان در حوزه انرژی است.

از سوی دیگر استان لرستان به دلیل جوانی جمعیت، دارای ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و آموزش دیده و در حال آموزش است به طوریکه در حال حاضر 95.7 درصد جمعیت 18-6 ساله استان تحت پوشش خدمات آموزشی قرار دارد و دانشگاههای موجود در استان با رشته های تحصیلی متنوع و در حال توسعه نیز در کنار آموزشگاههای فنی و حرفه ای در حال ارائه خدمات آموزش عالی هستند.

قابلیتهای بزرگ صنعت لرستان

بخش صنعت نیز از دیگر قابلیت های استان لرستان لرستان به طوریکه این استان به دلایل متعدد به شدت مستعد توسعه صنعتی است.

از یکسو موقعیت جغرافیایی این استان موجب شده تا دقیقا بر شاهراه ترانزیت جنوب - شمال قرار گیرد، از سوی دیگر همجواری با استانهای برخوردار و دارای بازارهای به شدت مصرفی همچون اصفهان و خوزستان و مرکزی و... پتانسیل توسعه صنایع تأمین مواد اولیه کارخانجات بزرگ این همسایگان را توجیه می کند.

در حال حاضر صنایعی همچون نساجی، فرو آلیاژ، خودروسازی، تولید شیشه، یخچال سازی، کارخانجات صنایع دفاع، فارسیت، سیمان، داروسازی ... نمونه هایی از صنایع موجود در این استان است که همگی نیز در زمره صادرکنندگان کشور قرار دارند.

البته در این استان علاوه بر امتیازات عمومی همچون موارد یاد شده پتانسیل تخصصی و ویژه ای نیز وجود دارد که عبارتست از وجود منابع سرشار برای توسعه دو حوزه خاص صنایع کانی غیرفلزی از یکسو و صنایع تبدیلی از سوی دیگر.

ظرفیت های منحصر به فرد لرستان در حوزه معادن

در این استان بیش از یک چهارم منابع سنگهای تزئینی کشور، بیشترین حجم از منابع معدنی خاصی همچون تالک، سیلیس و ... وجود دارد که امتیاز حضور در حوزه معدن را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است.

از سوی دیگر وجود بیشترین حجم تولید ماهیان سردابی در بین استانهای غیرساحلی، اولین مقام تولید حبوبات کشور، اولین مقام تولید انجیر سیاه کشور و بسیاری موارد دیگر همه و همه حضور در بخش صنایع تبدیلی این استان را به مزیتی انحصاری تبدیل کرده است.

همچنین هم اکنون استان لرستان با بیش از 85 درصد معدن فعال، حدود 4 میلیارد تن ذخایر پیش بینی شده، 270 میلیون تن ذخائر قطعی، 450 واحد سنگبری و 12 میلیون متر مربع فرآوری سالیانه انواع سنگ تزئینی، از جایگاه کم نظیری در امر استخراج، تولید و فرآوری سنگ ایران و جهان برخوردار است.

با این اوصاف به نظر می رسد با توجه به تاکیدات رهبر فرزانه و دانشمند انقلاب اسلامی در مورد نامگذاری سالجاری به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، می توان با تکیه بر قابلیتهای استان لرستان زمینه های شکوفایی این استان را فراهم کرد.

تمهیدات اندیشیده شده برای تحقق شعار سال

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این سازمان در سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، اظهار داشت: در آینده نزدیک استراتژی وزارتخانه برای سال به صوت متمرکز از مرکز ابلاغ می شود.

حجت الله بیرانوند ادامه داد: با این حال در استان نیز راهبردهایی برای تحقق شعار سال اندیشیده شده است که در بخشهای مختلف پیگیری می شود.

وی ادامه داد: در این راستا جلسات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی به ریاست استاندار و دستگاههای اجرایی و بانکها برای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی تشکیل و در سالجاری استمرار خواهد یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از تشکیل تیمهای کارشناسی برای افزایش کیفت و کاهش قیمت تولیدات استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در آینده نزدیک همایش سراسری تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی با محوریت اتاق بازرگانی خرم آباد و با همکاری استانداری و دیگر دستگاههای مرتبط در مرکز استان برگزار می شود.

اجرای طرح های بزرگ صنعتی در استان لرستان

بیرانوند از گسترش آموزشها و توانمندسازی مدیران صنعتی به عنوان یکی از محورهای کار خبر داد و گفت: همچنین در این راستا پیگیری اتمام طرح های نیمه تمام در قالب طرح "مهر ماندگار" را در دستور کار داریم.

وی به اجرایی شدن عملیات واحدهای صنعتی که مصوبه سفر سوم دولت را دارند نیز اشاره کرد و گفت: همچنین اجرای طرح های بزرگ صنعتی با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی در جهت کاهش مصرف انرژی و بهره وری خبر داد و یادآور شد: پیگیری تصویب تسهیلات ارزی مورد نیاز طرحهای پیشنهادی که در کارگروه اشتغال استان مصوبه گرفتند از ناحیه صندوق توسعه ملی از دیگر برنامه هاتی در دستور کار است.

توسعه برندسازی و گسترش فرهنگ استفاده از برندهای داخلی

بیرانوند همچنین به توسعه برند سازی و گسترش فرهنگ استفاده از برندهای داخلی در راستای افزایش کیفیت و توسعه بازار تولیدات استان اشاره کرد و بیان داشت: تلاش مضاعف در جهت توسعه بازارهای هدف کالاهای صادراتی استان از دیگر برنامه های در دستور کار است.

وی استفاده از مشوقهای صادراتی برای تسهیل صادرات و توسعه کمی و کیفی تجارت خارجی، پیگیری فعالسازی ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی استان از طریق تامین سرمایه در گردش و رفع موانع موجود، تامین اعتبار برای تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان و همچنین اجرا و حمایت از صنایع ملی و دانش بنیان با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را از جمله برنامه های این سازمان برای تحقق شعار سال برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به برپایی نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم کالا در داخل و خارج کشور از محصولات استان اشاره کرد و یادآور شد: همچنین گسترش فعالیتهای معدنی و حمایت از ایجاد صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی از اولویت های این سازمان در سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.