معادن لرستان و گنجی که استخراج نشد/ مشکلات تیشه معدن کاران را کند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با بیش از 110 معدن فعال و حدود چهار میلیارد تن ذخایر پیش بینی شده معدنی از استانهای غنی در زمینه وجود معادن کانی فلزی و غیرفلزی است به طوریکه در حوزه کانی های غیرفلزی صنعت سنگ این استان حرفهای زیادی برای گفتن در سطح جهان دارد.

در این صنعت مطابق آخرین آمارها سالانه نزدیک به میلیون تن سنگ خام استخراج شده و بیش از 500 واحد سنگبری در استان فعالیت دارند تا لرستان از جایگاه کم نظیری در امر استخراج، تولید و فرآوری سنگ ایران و جهان برخوردار باشد.

بازار فروش محصول معادن لرستان تا دورترین نقاط دنیا

این در حالیست که لرستان در بخش معدنی به لحاظ وجود معادن غنی انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی از جمله سنگ چینی و مرمریت از قطب های قوی در کشور محسوب می شود به طوریکه این معادن بخش عمده ای از ظرفیت تولید، اشتغال و جذب سرمایه گذاری استان را در اختیار دارد.

مطابق آخرین آمارها تاکنون 17 نوع ماده معدنی در استان شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است که می توان با انجام اکتشافات گسترده تر این رقم را افزایش داد.

از سوی دیگر اجتماع معادن استان در نزدیکی هم و در محدوده ای کوچک، از خصوصیات ارزشمند این معادن محسوب می شود به طوریکه این وضعیت موجب می شود که تهیه و توزیع زیرساخت های لازم به آسانی و با هزینه پایین فراهم شود.

در حال حاضر بازار فروش محصول معادن از همان نزدیکی معدن شروع شده و علاوه بر دورترین استان های کشور، محصولات تولیدی استان راهی بازارهای نقاط مختلف جهان می شود.

و اما این ظرفیت غنی نیازمند توجه و برنامه ریزی متولیان برای شکوفایی بیشتر و در نتیجه نقش آفرینی جدی تر در حوزه اقتصاد و تولید است.

ظرفیت غنی لرستان در حوزه معادن

معاون امور معدنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان در حاشیه همایش زمین شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی ظرفیت های معدنی استان گفت: استان لرستان با قرار گرفتن در بخش چین خورده زاگرس دارای ظرفیت مناسب معدنی است.

سعید مهدوی ادامه داد: از67 ماده معدنی شناخته شده در کشور 17 ماده معدنی آن در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 110 معدن فعال در استان لرستان وجود دارد، بیان داشت: این معادن با ظرفیت چهار میلیون و 500 هزار تن استخراج در استان فعالیت دارند.

مهدوی با یادآوری اینکه معادن لرستان بیشتر در بخش های شمال ،غرب و شمال غرب استان قرار دارند، افزود: در حال حاضر عمده منابع استخراج شده ما از معادن مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی هستند.

ظرفیت مغفول معادن کانیهای فلزی

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما کمتر معدن فلزی داریم که از آن استخراج صورت گیرد، افزود: این به دلیل کم لطفی است که در حق معادن استان شده و مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.

معاون معدنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی معادن در استان بیان داشت: در حال حاضر چهار هزار و 500 نفر در این معادن مشغول به کار هستند که در حوزه خدمات و فرآوری در معادن فعالیت دارند.

مهدوی در ادامه تصریح کرد : استان لرستان ظرفیت مناسبی در بخش کانی های غیر فلزی نیز دارد به طوریکه هزار و 500 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این زمینه در استان لرستان وجود دارد.

وی ادامه داد: عمده واحدهای یاد شده کار کارفرآوری منابع را انجام می دهند و 60 درصد این کارخانجات مواد اولیه مورد نیاز خود را از معادن استان می گیرند.

500 واحد سنگبری در لرستان فعالیت دارند

معاون معدنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان عنوان کرد: علاوه بر واحدهای یاد شده 500 واحد سنگبری در استان فعالیت دارند که سنگ های مورد نیاز خود از جمله سنگ های تزئینی، سنگ چینی که مختص منطقه چگنی است، سیلیس، تالک و ... را از داخل استان تامین می کنند.

مهدوی در ادامه افزود: کشور ایران در حال حاضر یکی از 10 قدرت برتر دنیا در حوزه معادن است به طوریکه 37 میلیارد تن ذخیره ماده معدنی کشف شده در کشور داریم.

وی عنوان کرد: این در حالیست که ظرفیت بالقوه معادن کشور چیزی در حدود 75 میلیارد تن است که این آمار نشان از کوتاهی های صورت گرفته در استخراج معادن کشور دارد.

معاون معدنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان افزود: در محاسبه تولید ناخالص ملی کشور می بینیم عددی که به معادن اختصاص داده شده بیش از یک درصد است و وقتی آن را با 6 یا 7 درصد تولید ناخالص داخلی جمع کنیم می شود هشت درصد که این میزان برای توید ناخالص داخلی بسیار پایین است و می طلبد که کارهای اکتشافی بیشتری در حوزه معادن انجام شود.

مطالعات دقیقی در خصوص منابع معدنی لرستان انجام نشده است

مهدوی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت تا کنون مطالعات دقیقی در خصوص منابع معدنی در استان انجام نداده است، افزود: اعتباراتی که در این حوزه اختصاص داده شده است نیز به صورت قطره چکانی بوده است.

وی افزود: بیشتر سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش معادن استان از بخش خصوصی بوده در حالیکه دولت باید به این نکته توجه کند که تا معدن و منابع معدنی وجود نداشته باشد صنعت در کشور وجود ندارد.

معاون معدنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان افزود: در حال حاضر معدن کاران با هزینه خود کارهای لازم را در خصوص کشف معادن انجام می دهد و شاید پس از دو یا سه سال تسهیلات بانکی در اختیار معدن کار قرار می گیرد.

بی عداتی در حق فعالان در بخش معدن

مهدوی ادامه داد: این در حالیست که در اختصاص تسهیلات بخش صنعت در اولویت قرار می گیرد که این امر بی عدالتی آشکار در حق فعالان در بخش معدن است.

وی تصریح کرد: ما باید منابع و ظرفیت هایی را که در اختیار داریم و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای استخراج معادن را در اختیار معدن کاران قرار دهیم.

معاون معدنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان لرستان عنوان کرد: البته در سالهای اخیر دولت نگاه خود را به این موضوع تغییر داده و با ایجاد نظام مهندسی معدن در کشور و با ارائه اعتباراتی از صندوق توسعه ملی به بخش معدن در حال ایجاد تغییرات مثبت در این حوزه است.

مهدوی تصریح کرد: این امر موجب شده که پیامد مثبت آن را می توانیم در استفاده بهینه از این منابع و تبدیل آنها به ثروت، اشتغالزایی و افزایش در آمد کشور و افزایش شاخص اقتصادی کشور مشاهده کنیم.

وی با یادآوری اینکه برای افزایش اکتشافات معدنی نیاز به متخصصانی در این بخش داریم، افزود: می توانیم با همکاری نهادهای مرتبط به ویژه دفتر اکتشافات سازمان زمین شناسی نیازهای استان را اولویت بندی کنیم و ما هم پیگیری های لازم را در خصوص جذب اعتبارات انجام دهیم تا بتوانیم به نحو احسن از این منابع استانی استفاده کنیم.

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گزارش: فاطمه پناهی