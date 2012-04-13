تولیدات کشاورزی زنان روستایی بدون واسطه عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منیژه امین زاده صبح جمعه در حاشیه بازدید از صندوق اعتبارات خرد زنان روستای "تازیان بالا" و "کنارو" از توابع شهرستان بندرعباس و تعاونی تولید مصنوعات چرمی " گلین چرم" و همچنین سایت تولید ورمی کمپوست که توسط زنان راه اندازی شده بود افزود: در مناطق روستایی زنان نقشی به مراتب بیشتر از مردان در اقتصاد خانوار و فعالیتهای کشاورزی به عهده دارند و این امر خود سبب رونق اقتصادی در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه از 12 میلیون زن روستایی و عشایری بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم در بخش کشاورزی فعالند، گفت: زنان روستایی در تولید محصولات مختلف کشاورزی و دامی کشور نقش تعیین کننده ای دارند.

وی با اشاره به اینکه زنان در بخش تولیدات کشاورزی و دامی قابلیت های خود را نشان داده اند، بیان داشت: بهره گیری از توان زنان روستایی در این زمینه کارساز است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت و تشویق زنان در بحث کارآفرینی و کارآموزی و اشتغال زودبازده نیز حمایتهای از سوی ریاست جمهوری و وزارتخانه در خصوص بهره مندی از تسهیلات و فراهم کردن آموزش صورت گرفته است که از جمله آن می توان به ایجاد صندوق های خرد روستایی در سطح روستاها و دادن وام اشتغال با سود کم نام برد.

امین زاده اظهار داشت: از آنجا که زنان در فعالیت‌‏هایی نظیر کاشت، داشت، فرآوری محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات اشتغال دارند، آموزش های مناسب بمنظور افزایش اطلاعات کشاورزی به زنان روستایی ضروری است و در این زمینه با آموزشهای ارائه شده به آنان می توان از این ظرفیت خوب استفاده کرد و جایگاه تولیدکنندگان روستایی زن را ارتقاء بخشید.

وی برای بازاریابی و فروش محصولات و فرآورده های کشاورزی تولیدی زنان از انعقاد تفاهمنامه ای با مدیرکل میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: مقرر شده که تفاهم نامه ای در این خصوص منعقد شود تا زنان روستایی بتوانند تولیدات خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه کنند.

وی در ادامه بازدید از سایت تولید ورمی کمپوست توسط زنان در دو روستای "کنارو" و" تازیان" از توابع شهرستان بندرعباس این اقدام را مثبت ارزیابی کرد وگفت: برای توانمند سازی متقاضیان در زمینه پرورش وتولید کرم های ورمی و همچنین کود کمپوست در هرمزگان آموزشهایی از طرف کارشناسان بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان، در شهرستانها در نظر گرفته شده که این بهترین فرصت برای توانمند سازی فعالیتهای زنان روستایی در توسعه پایدار بخش کشاورزی و همچنین تسریع در روند ارتقاء بخشی به بنیه اقتصادی خانواده های روستایی است.

در حال حاضر 38 صندوق خرد زنان روستایی در هرمزگان فعالیت دارند که 2 هزار و 500 نفر زن روستایی تحت پوشش این صندوق ها قرار دارند و همچنین 50 سایت تولید ورمی کمپوست نیز در استان راه اندازی شده است.