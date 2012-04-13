کسب سه امتیاز مقابل ملوان حق تیم فجر سپاسی بود

به گزارش خبرنگارمهر، محمود یاوری در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندرانزلی تاکید کرد: زحمات بازیکنان فجر نتیجه خوبی به همراه داشت.

وی تصریح کرد: ما برای برد وارد زمین شدیم و با این طرز فکر موفق شدیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: پس از بازی مقابل سایپا رنسانسی در بازیکنان فجر ایجاد شد که نتیجه آن کسب موفقیتهای مداوم بود.

یاوری با بیان اینکه دلیلی برای اتلاف وقت برای ما وجود نداشت، یادآور شد: تنها اعتراض من به داوری برای گرفتن وقت بود چون دلیلی برای اتلاف وقت وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه تعویضها به خوبی انجام شد، یادآور شد: همه چیز در جایگاه خودش قرار دارد.

مسابقه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندر انزلی به نتیجه دو بر صفر به نفع فجر به پایان رسید.