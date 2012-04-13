۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۰۳

یاوری تاکید کرد:

کسب سه امتیاز مقابل ملوان حق تیم فجر سپاسی بود

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: کسب سه امتیاز حق تیم فجر شهید سپاسی شیراز در مقابل تیم ملوان بود.

به گزارش خبرنگارمهر، محمود یاوری در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندرانزلی تاکید کرد: زحمات بازیکنان فجر نتیجه خوبی به همراه داشت.

وی تصریح کرد: ما برای برد وارد زمین شدیم و با این طرز فکر موفق شدیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: پس از بازی مقابل سایپا رنسانسی در بازیکنان فجر ایجاد شد که نتیجه آن کسب موفقیتهای مداوم بود.

یاوری با بیان اینکه دلیلی برای اتلاف وقت برای ما وجود نداشت، یادآور شد: تنها اعتراض من به داوری برای گرفتن وقت بود چون دلیلی برای اتلاف وقت وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه تعویضها به خوبی انجام شد، یادآور شد: همه چیز در جایگاه خودش قرار دارد.

مسابقه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندر انزلی به نتیجه دو بر صفر به نفع فجر به پایان رسید.

