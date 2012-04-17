  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۴۵

صعود بسیجیان کشور به ارتفاعات بازی ‌دراز

صعود بسیجیان کشور به ارتفاعات بازی ‌دراز

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: صعود بسیجیان کشور به ارتفاعات بازی ‌دراز، کالاهای اساسی مردم گیلانغرب توزیع می شود، از اخبار کوتاه استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سرپل ذهاب از صعود سراسری هزاران نفر از بسیجیان کشور به ارتفاعات بازی دراز این شهرستان خبر داد و گفت: این صعود هشتم اردیبهشت ماه همزمان با سالروز عملیات بازی دراز انجام می شود.

میرزا مراد پیرو افزود: یادواره عملیات بازی دراز نیز روز هفتم اردیبهشت ماه امسال در محل بقعه احمد ابن اسحاق (ره) سرپلذهاب برگزار خواهد شد.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: با برگزاری چنین آیین هایی ایثار و فداکاریهای رزمندگان اسلام بخصوص شهدای بازی دراز در تمام کشور شناخته می شود.

پیرو تاکید کرد: برگزاری این حماسه برگ زرین و ماندگاری در کتاب افتخارات رزمندگان اسلام است و گرامیداشت آن به بهترین شکل ممکن وظیفه همگانی است.

کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم گیلانغرب توزیع می شود

فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: به منظور برقراری تعادل و تنظیم بازار، کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم براساس قیمت تعادلی در این شهرستان توزیع می شود. 

اردشیر رستمی افزود: از اواخر سال گذشته روند توزیع کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت منجمد مرغ و میوه براساس قیمت مصوب در این منطقه از استان کرمانشاه آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: در این راستا 150 تن میوه شامل سیب و پرتقال، 100 تن برنج واردتی، هشت تن روغن نباتی و 38 تن گوشت منجمد قرمز و مرغ با قیمت تعادلی از دو ماه گذشته تاکنون در سطح این شهرستان عرضه شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

فرماندار گیلانغرب در این جلسه همچنین به همه کسانی که قصد اخلال و سودجویی در بازار را دارند، هشدار داد: عوامل بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری تعزیرات حکومتی با عوامل تخلف و گرانفروشی به شدت و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

رستمی گفت: از ابتدای فروردین امسال تاکنون 889 مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده و 58 فقره گزارش تخلف صنفی این واحدها نیز به اثبات رسیده و رسیدگی شده که از این تعداد 37 فقره از تخلفات منجر به صدور حکم جریمه نقدی شد.

داشتن شبکه های آب و فاضلاب، در پروژه های مسکن مهر ضروری است

حیدر مطاعی گفت: اعلام پایان کار فلان واحد یا پروژه مسکن مهر یعنی برای استفاده از آن واحد هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام ضروریات یک منزل مسکونی قابل استفاده لحاظ شده است.

معاون استاندار تاکید کرد: لازم است در صدور گواهی پایان کار پروژه های مسکن مهر داشتن شبکه های قابل استفاده آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات ، محوطه سازی و تمام نکات لازم فنی و مهندسی مورد توجه و دقت مسئولین قرار گیرد.

معاون استاندار کرمانشاه افزود: نباید مسایل و مشکلات کوچک را نادیده بگیریم بلکه خشنودی خداوند و بندگان خدا وقتی حاصل می شود که هر موضوعی در حد و اندازه خودش مورد توجه و دقت قرار گیرد چه بسا کارهای بسیار بزرگ با یک سهل انگاری کوچک ارزش و حلاوت بایسته خود را از دست بدهد.

کد مطلب 1579483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه