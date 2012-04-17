صعود بسیجیان کشور به ارتفاعات بازی ‌دراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سرپل ذهاب از صعود سراسری هزاران نفر از بسیجیان کشور به ارتفاعات بازی دراز این شهرستان خبر داد و گفت: این صعود هشتم اردیبهشت ماه همزمان با سالروز عملیات بازی دراز انجام می شود.

میرزا مراد پیرو افزود: یادواره عملیات بازی دراز نیز روز هفتم اردیبهشت ماه امسال در محل بقعه احمد ابن اسحاق (ره) سرپلذهاب برگزار خواهد شد.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: با برگزاری چنین آیین هایی ایثار و فداکاریهای رزمندگان اسلام بخصوص شهدای بازی دراز در تمام کشور شناخته می شود.

پیرو تاکید کرد: برگزاری این حماسه برگ زرین و ماندگاری در کتاب افتخارات رزمندگان اسلام است و گرامیداشت آن به بهترین شکل ممکن وظیفه همگانی است.

کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم گیلانغرب توزیع می شود

فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: به منظور برقراری تعادل و تنظیم بازار، کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم براساس قیمت تعادلی در این شهرستان توزیع می شود.

اردشیر رستمی افزود: از اواخر سال گذشته روند توزیع کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت منجمد مرغ و میوه براساس قیمت مصوب در این منطقه از استان کرمانشاه آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: در این راستا 150 تن میوه شامل سیب و پرتقال، 100 تن برنج واردتی، هشت تن روغن نباتی و 38 تن گوشت منجمد قرمز و مرغ با قیمت تعادلی از دو ماه گذشته تاکنون در سطح این شهرستان عرضه شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

فرماندار گیلانغرب در این جلسه همچنین به همه کسانی که قصد اخلال و سودجویی در بازار را دارند، هشدار داد: عوامل بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری تعزیرات حکومتی با عوامل تخلف و گرانفروشی به شدت و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

رستمی گفت: از ابتدای فروردین امسال تاکنون 889 مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده و 58 فقره گزارش تخلف صنفی این واحدها نیز به اثبات رسیده و رسیدگی شده که از این تعداد 37 فقره از تخلفات منجر به صدور حکم جریمه نقدی شد.

داشتن شبکه های آب و فاضلاب، در پروژه های مسکن مهر ضروری است

حیدر مطاعی گفت: اعلام پایان کار فلان واحد یا پروژه مسکن مهر یعنی برای استفاده از آن واحد هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام ضروریات یک منزل مسکونی قابل استفاده لحاظ شده است.

معاون استاندار تاکید کرد: لازم است در صدور گواهی پایان کار پروژه های مسکن مهر داشتن شبکه های قابل استفاده آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات ، محوطه سازی و تمام نکات لازم فنی و مهندسی مورد توجه و دقت مسئولین قرار گیرد.

معاون استاندار کرمانشاه افزود: نباید مسایل و مشکلات کوچک را نادیده بگیریم بلکه خشنودی خداوند و بندگان خدا وقتی حاصل می شود که هر موضوعی در حد و اندازه خودش مورد توجه و دقت قرار گیرد چه بسا کارهای بسیار بزرگ با یک سهل انگاری کوچک ارزش و حلاوت بایسته خود را از دست بدهد.