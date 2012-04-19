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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

درخشش برنامه سازان رادیو البرز در جشنواره برنامه های نوروزی

درخشش برنامه سازان رادیو البرز در جشنواره برنامه های نوروزی

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره رادیو البرز گفت:خلاقیت و استفاده مناسب از عناصر صدا موجب سرافرازی پی در پی برنامه سازان شبکه البرز در جشنواره های مختلف از جمله جشنواره برنامه های نوروزی بود.

آناهیتا برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:حسین خلیل ن‍ژاد تهیه کننده  و محسن گلزاده گزارشگر برتر در برنامه تاک ،تیک و خدیجه خداکرمی صدابردار ویژه برنامه تحویل سال برنامه نون و پنیر و عیدی از شبکه البرز توانستند جوایز جشنواره برترین های نوروز را به خود اختصاص دهند.

 وی ادامه داد: این جشنواره در تاریخ  در ساختمان شهدای رادیو و بین شبکه های رادیویی و معاونت صدا برگزار شد.
 
 دبیر دبیرخانه جشنواره رادیو البرز از افتخار آفرینی ذبیح الله زرندی در جشنواره سراسری رادیو نیز خبر داد.
 
وی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: زرندی به عنوان کارشناس مجری برتر در برنامه"هفت سین"جایگاه برتر جشنواره را به خود اختصاص داد.
 
وی گفت: این جشنواره از سوی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و تمام شبکه های رادیویی باهم رقابت کردند.
 
این مراسم نیز با حضور قائم مقام سازمان صدا و سیما، معاون صدای جمهوری اسلامی و جمعی از مدیران و برنامه سازان  در سالن آمفی تئاتر معاونت صدا برگزار شد.
 
کد مطلب 1580584

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