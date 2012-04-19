درخشش برنامه سازان رادیو البرز در جشنواره برنامه های نوروزی

آناهیتا برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:حسین خلیل ن‍ژاد تهیه کننده و محسن گلزاده گزارشگر برتر در برنامه تاک ،تیک و خدیجه خداکرمی صدابردار ویژه برنامه تحویل سال برنامه نون و پنیر و عیدی از شبکه البرز توانستند جوایز جشنواره برترین های نوروز را به خود اختصاص دهند.

وی ادامه داد: این جشنواره در تاریخ در ساختمان شهدای رادیو و بین شبکه های رادیویی و معاونت صدا برگزار شد.

دبیر دبیرخانه جشنواره رادیو البرز از افتخار آفرینی ذبیح الله زرندی در جشنواره سراسری رادیو نیز خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: زرندی به عنوان کارشناس مجری برتر در برنامه"هفت سین"جایگاه برتر جشنواره را به خود اختصاص داد.

وی گفت: این جشنواره از سوی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و تمام شبکه های رادیویی باهم رقابت کردند.

این مراسم نیز با حضور قائم مقام سازمان صدا و سیما، معاون صدای جمهوری اسلامی و جمعی از مدیران و برنامه سازان در سالن آمفی تئاتر معاونت صدا برگزار شد.

