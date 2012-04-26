داروی دریافتی دسفوناک و دفروکسامین 40 درصد افزایش یافت

ابراهیمی صالحی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در پی اعلام شکایات مردمی مبنی بر قطع توزیع دو برند دسفرال و دسفوناک بین بیمارستانهای استان اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته از ابتدای امسال، دو برند دسفوناک و دفروکسامین به بیمارستانهای استان ارسال که دریافتی این داروها تنها در فروردین ماه حدود 40 درصد از میانگین شش ماه گذشته بیشتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته داروی شلاته کننده خون بیماران تالاسمی به صورت دو برند دسفرال و دسفوناک بین بیمارستانها توزیع شده بود، افزود: در پی شکایات بیماران از برند دسفوناک، توزیع این دارو به منظور انجام آزمایشات بالینی بیشتر برای حصول اطمینان از سلامت و اثربخشی دارو در سطح کشور طی تابستان سال گذشته قطع شد.

صالحی فر ادامه داد: به مدت چند ماه مشکلاتی در مسیر فراهم کردن داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی در کشور به وجود آمد که به تبع آن و با پیگیریهای مداوم کتبی و تلفنی توسط معاونت غذا و دارو با مسئولین وزارتخانه از فروردین امسال دو برند دسفوناک و دفروکسامین که توسط کارخانجات ایرانی تولید می شوند به بیمارستانهای استان ارسال شد.

وی با تاکید بر اینکه داروی دریافتی این استان در فروردین ماه حدود 40 درصد از میانگین شش ماه گذشته بیشتر بود، تصریح کرد: امیدواریم با نامگذاری امسال به نام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیماران با اعتماد و حمایت از تولید دارو توسط کارخانجات ایرانی تنها متکی به مصرف داروی دسفرال نباشند.

صالحی فر افزود: درفروردین ماه امسال، 18 هزار و 800 داروی دسفرال، 16 هزار دسفوناک و 31 هزار و 857 دفروکسامین در اختیار بیماران قرار گرفت.