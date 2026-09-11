به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رستمیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه دامغان در مصلای این شهرستان، با اشاره به سفر روز گذشته معاون وزیر راه به دامغان، اظهار کرد: انتظار مردم ما این است که وزارت راه به وعده‌های خود عمل کند.

وی با بیان اینکه مردم در خصوص تکمیل پروژه محور دامغان-معلمان-جندق مطالبات فراوانی دارند، افزود: همه‌ساله شاهد جان‌باختن تعداد زیادی از هموطنان در این محور پرخطر هستیم و امیدواریم وزارت راه به وعده‌های خود در زمینه ایمن‌سازی این طرح جامه عمل بپوشاند.

امام جمعه دامغان در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۲۰ شهریور، روز ملی فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، بیان کرد: از زمان تشکیل و راه‌اندازی فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ در سال ۱۳۵۲ تاکنون، کارکنان این مرکز با حضور به‌موقع در بحران‌ها و حوادث، خدمات شایسته‌ای ارائه داده‌اند.

رستمیان همچنین با اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران، این قطعنامه را محکوم کرد و گفت: این قطعنامه با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر شده است و چنین قطعنامه‌هایی برای ما ارزش ندارد و محکوم است.

وی اضافه کرد: صدور قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران نشان از استیصال آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد که در جنگ نظامی با ایران قوی دچار شکست شده و ضربه محکمی از جمهوری اسلامی ایران خورده‌اند.