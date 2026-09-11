به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به شرایط منطقه ای پیروزی اخیر یمن و تسلط انصار الله به باب المندب را شاهکار بزرگ خواند.

وی با بیان اینکه انصارالله با دست خالی در برابر دشمنی پیروز شده که حمایت ابرقدرت های دنیا را دارد، افزود: این فتوحات تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

امام جمعه مهدیشهر اعلام کرد: جبهه‌هایی که علیه دشمن در منطقه باز شده، عرصه را بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن تنگ کرده است و این تحولات را باید از جلوه‌های نصرت الهی دانست.

نبوی چاشمی در ادامه به 190 شب پایداری و در میدان بودن مردم ایران اسلامی و شهرستان مهدیشهر اشاره کرد و توضیح داد: حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمن رسالت مهم همه ما است.

وی خواستار حضور پرشور تر مسئولان شهرستان مهدیشهر در اجتماعات اقتدار مردم شد و ادامه داد: همه ما باید در میدان حضور داشته باشیم.

امام جمعه مهدیشهر یادآور شد: بیش از ۱۹۰ شب میدان داری کردیم و عرصه را بر دشمن تنگ کردیم و امروز باید بدانیم که تقابل موجود، صرفاً میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست، بلکه تقابل تمام کفر در برابر تمام ایمان است.

نبوی چاشمی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: ضربات فرزندان ملت ایران با عنایت الهی و پشتیبانی و دعای مردم بر پیکره دشمن وارد شد و این مسئله علاوه بر شکست نظامی، موجب فرو ریختن ابهت دشمن در عرصه جهانی و آشکار شدن ضعف و استیصال آن شد.