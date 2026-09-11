ربانی: آمریکا در رویارویی نظامی با ایران مستأصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته محلات با اشاره به آثار گناه و تقوا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: در بسیاری از آیات قرآن کریم و منابع روایی بر این موضوع تأکید شده است که گناه موجب سلب نعمتهای الهی میشود و راه برونرفت از مشکلات، تقوا و پرهیزگاری است.
امام جمعه محلات فزود: اگر فرد یا جامعهای با مشکلات مواجه شود، راهحل آن توجه به تقوا و پرهیز از گناه است چراکه هرگاه کرامت از انسان دور شود، تقوا میتواند زمینهساز بازگشت نعمتها و کرامت الهی باشد.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به سالروز شهادت آیتالله مدنی، دومین شهید محراب، به دست منافقین در سال ۱۳۶۰ بیان کرد: نسل جوان باید با جنایتهای منافقین در دهه ۶۰ آشنا شود و نسلهایی که آن دوران را درک کردهاند نیز باید این وقایع را برای نسلهای بعد بازگو کنند.
وی ادامه داد: منافقین از سال ۱۳۶۰ به اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی روی آوردند و شخصیتهایی را ترور کردند که از جمله آنها آیتالله مدنی، شهید آیتالله دستغیب، آیتالله صدوقی، آیتالله اشرفی اصفهانی و آیتالله قاضی طباطبایی بودند، شخصیتهایی که از بزرگان و عالمان برجسته کشور به شمار میرفتند.
امام جمعه محلات با بیان اینکه بسیاری از این ترورها در مسیر نماز جمعه یا در جریان برگزاری نماز جمعه انجام شد، افزود: پرونده جنایتهای منافقین تنها به ترور شخصیتهای انقلابی و روحانیون محدود نشد و اقشار مختلف مردم نیز قربانی اقدامات تروریستی این گروه شدند و بر اساس آمارهای مطرحشده، حدود ۱۷ هزار نفر از مردم ایران قربانی ترورهای منافقین شدهاند.
حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: منافقین در دوران دفاع مقدس به صدام پناه بردند و در شرایطی که رزمندگان ایرانی در برابر رژیم بعث عراق میجنگیدند، این گروه با صدام همکاری کرد و حتی در سرکوب مردم عراق نیز در کنار رژیم بعث قرار گرفت.
وی با اشاره به تداوم وابستگی منافقین به قدرتهای خارجی گفت: این جریان پس از آن نیز برای بقا و حفظ تشکیلات خود به استکبار جهانی متوسل شد و امروز نیز برای دریافت پول و حمایت از دشمنان ملت ایران، از انجام هیچ خیانت و جنایتی فروگذار نمیکند.
جوانان باید مراقب جریانهای انحرافی باشند
حجت الاسلام ربانی با اشاره به اینکه بخشی از جوانان در دهه ۶۰ فریب منافقین را خوردند، گفت: اگر انسان مراقبت و بصیرت نداشته باشد، ممکن است در مسیر جریانهایی قرار بگیرد که سرانجام آن به انحراف و جنایت ختم شود.
وی افزود: برخی جوانان در آن دوران بدون اینکه بدانند به کجا میروند و با چه جریانی همراه میشوند، جذب منافقین شدند و حتی از کشور خارج شدند، جدا شدن از مسیر اسلام ناب محمدی(ص) و نداشتن بصیرت، زمینهساز شکلگیری چنین سرنوشت شومی برای این جریان شد.
آمریکا در عرصه نظامی و اقتصادی مقابل ایران شکست خورده است
امام جمعه محلات اظهار کرد: آمریکا برای به زانو درآوردن ملت ایران و تغییر نظام، راههای مختلفی را تجربه کرده است، اما در عرصه نظامی با شکست مواجه شده و امروز نیز هر اقدامی که انجام میدهد، با پاسخ سخت ایران مواجه میشود.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به اقدامات اخیر در منطقه و تنگه هرمز گفت: آمریکاییها حتی در مواردی که نمیتوانند مستقیماً در این آبراه حضور پیدا کنند، تجهیزات بدون سرنشین خود را به منطقه میفرستند تا به خیال خود نشان دهند بر تنگه هرمز تسلط دارند، اما دلاورمردان سپاه پاسداران یکی از این زیردریاییهای بدون سرنشین را سالم به غنیمت گرفتند.
وی ادامه داد: به دست آوردن چنین تجهیزاتی میتواند زمینه مهندسی معکوس و دستیابی به فناوریهای پیشرفته را فراهم کند، همانگونه که در موضوع پهپادهای آمریکایی نیز چنین اتفاقی افتاد و ایران پس از دستیابی به فناوری پهپادهای پیشرفته، امروز در این عرصه به توانمندی قابل توجهی دست یافته است.
امام جمعه محلات همچنین با اشاره به انهدام شناورهای بدون سرنشین آمریکایی گفت: مجموعه این اتفاقات نشان میدهد آمریکا در عرصه نظامی با مشکلات جدی مواجه شده است و هر ضربهای که وارد میکند، پاسخ سختی دریافت میکند و
تحریمهای اقتصادی نیز نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به تلاش آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی علیه ایران بیان کرد: در حوزه تحریمهای اقتصادی نیز آمریکا تلاش کرد با بزرگنمایی فشارها این تصور را ایجاد کند که ایران طی چند روز از پا درمیآید، اما این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: تحریمها برای ایران هزینه ایجاد میکنند، اما ملت ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد و بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه و حتی برخی کشورهای دیگر حاضر نشدند در این زمینه با آمریکا همراه شوند.
امام جمعه محلات در ادامه با اشاره به قطعنامه اخیر علیه ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: آمریکا اکنون بار دیگر به موضوع هستهای ایران متوسل شده و تلاش کرده با استفاده از آژانس بینالمللی انرژی اتمی، زمینه فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی را فراهم کند.
حجت الاسلام ربانی اظهار کرد: آژانس و مدیرکل آن در زمان حمله به تأسیسات هستهای ایران حاضر نشدند این اقدام را محکوم کنند، اما اکنون مدعی هستند ایران اجازه بازرسی از تأسیسات هستهای را نمیدهد، وقتی خودشان مدعی هستند این تأسیسات نابود شده است، سؤال این است که چرا باید اجازه بازرسی داده شود.
وی ادامه داد: هدف آنها این است که قطعنامه را به شورای امنیت ببرند و از این مسیر زمینه تصویب قطعنامهای علیه ایران و حتی فراهم کردن مجوز برای اقدام نظامی جدید را ایجاد کنند، در حالی که اقدام نظامی گذشته نیز بدون چنین مجوزی انجام شد.
حجت الاسلام ربانی هدف دیگر آمریکا از این اقدامات را مسائل داخلی و انتخابات کنگره دانست و گفت: دولت آمریکا تلاش میکند از اقدامات نظامی و تبلیغاتی خود به عنوان برگ برنده انتخاباتی استفاده کند.
وی تصریح کرد: همه این اقدامات با هدف عبور از مشکلات داخلی و انتخاباتی آمریکا انجام میشود، اما هیچکدام نخواهد توانست ملت مقاوم، سربلند و قدرتمند ایران را وادار به عقبنشینی کند.
تحولات یمن معادلات منطقه را تغییر داده است
امام جمعه محلات در ادامه با اشاره به تحولات یمن گفت: مردان دلاور جبهه مقاومت در یمن پیروزیهای قابل توجهی به دست آوردهاند و افزایش اشراف انصارالله بر تنگه بابالمندب میتواند برای جبهه استکبار و حتی عربستان سعودی پیامدهای مهمی داشته باشد.
حجت الاسلام ربانی افزود: بخش قابل توجهی از صادرات نفت عربستان از مسیرهای مرتبط با این منطقه انجام میشود و از سوی دیگر، بابالمندب یک آبراه بینالمللی مهم است و اشراف انصارالله بر آن میتواند در اقتصاد جهانی تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به تحولات لبنان و انفجار تپههای «علی الطاهر» اظهار کرد: بر اساس اخبار اولیه، رژیم صهیونیستی این تپهها و تونلهای موجود در آن را منفجر کرده است، اما حزبالله پیش از این اقدام، این مناطق را تخلیه کرده بود و در واقع تونلهای خالی منفجر شدهاند.
امام جمعه محلات افزود: حجم مواد منفجرهای که برای این اقدام استفاده شده بسیار زیاد بوده و به نظر میرسد هدف اصلی رژیم صهیونیستی از این اقدام، استفاده تبلیغاتی و داخلی بوده است.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به شرایط سیاسی و انتخاباتی رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو به دلیل شکستهایی که در جنگ با ایران، حزبالله و جبهه مقاومت متحمل شده، به دنبال یک برگ برنده برای انتخابات است و با انفجار این تونلها و انتشار تصاویر آن تلاش میکند به افکار عمومی اسرائیل القا کند که پیروز شده است.
وی تصریح کرد: این اقدام به معنای نابودی یا اضمحلال جبهه مقاومت لبنان و حزبالله نیست، بلکه بیشتر جنبه تبلیغاتی و داخلی برای رژیم صهیونیستی دارد.
امام جمعه محلات گفت: حزبالله همچنان یک شاخه مقتدر و پایدار از جبهه مقاومت است و پیروزی نهایی از آن مقاومت خواهد بود و اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض مکرر آتشبس و انفجار نمایشی تونلها بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، دارای کارکرد داخلی و تبلیغاتی است.
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