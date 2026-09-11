از عقل تا مقاومت؛ مسیر عزت ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی فروغی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی بر نقش عقل در زیست انسان ها اظهار کرد: اگر چشم و گوش و قلب انسان خبیث باشد حاصل زندگی اش بی حاصلی می شود. انسان باید به مرحله ای برسد که وقتی به عالم آخرت وارد می شود خوشه های انسانیت از او چیده شود.وقتی گوش خود را از غیبت و لهو نگه دارد این اقدام او برای عالم معنا ذخیره می شود.

وی افزود: توهم انسانی، انسان را از عقل جدا می کند، بنابراین باید توجه کنیم که در عالم عقل خانه ای برای خود بنا کرده ایم یا خیر؟ وقتی در شهر عقل خانه ای برای آدمی درست شود نگاه انسان به دنیا تغییر پیدا می کند و چنین انسانی تمام نشانه های توحید را می بیند. عقل وقتی می جوشد ندای عقل در زبان و رفتار انسان ظهور پیدا می کند. خداوند اولی الاباب را ستود که نگاه عقلی به عالم آفرینش دارند و آیات الهی را در نگاه عقلی می بینند و می خوانند و این ندای عقلی است که از زبانشان ظهور می کند و می گویند ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانک فقنا عذاب النار. مراقب باش توهمات ذهنی و آفت وهم عقل خدا بین را از تو نگیرد.

امام جمعه موقت اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها گفت: از شرایط خاص این زمان این است که زمان شناس باشیم اگر این گونه شود شبهات به ما هجوم نمی آورد جامعه توحیدی وقتی زمین می خورد که امت زمان شناس نباشد و بداند کدام افکار بر دنیا حاکمیت می کند و این حاکمیت چه نقشه ای دارد؟ اگر انسان این بصیرت را نداشته باشد حتی اگر در خانه خود نشسته باشد باز هم شکست می خورد، انسان را با بی بصیرتی شکست می دهند.العارف بزمانه لا تهجم علیه اللوابس انسانی که زمان شناس باشد شبهات بر او هجوم نمی آورد و اشتباهات او را شکست نمی دهد.

بصیرت ابزار تعالی یک جامعه توحیدی است که قل ادعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی

امام جمعه موقت اردبیل گفت: اگر زمان شناس باشیم و نظام های حاکم بر دنیا را بشناسیم در آن صورت تکلیف خود را خواهیم دانست و بر اساس تکلیف عمل می کنیم، مانند همین حضور دویست روزه مردم بصیر ایران در خیابان ها؛ این حضورها حقیقتا نشانه بصیرت است و بلکه کار الهی بوده و نشانه کمال و رشد جامعه است و تعالی معنوی جامعه را می رساند.

شروع قدرت آمریکا با جنگ جهانی دوم

وی افزود: اگر نگاه اجمالی به جامعه اسکتباری داشته باشیم تا ببینیم ماهیت های آن چیست، اولین ماهیت آن ها تکبر است، آنها تکبر دارند در راس این متکبرین آمریکاست که افول آن آغاز شده است ، یکی از تحلیل گران سیاسی غربی می گوید: قدرت آمریکا با جنگ جهانی دوم شروع شد و به ظهور رسید اما مردم ایران تاریخ انقضای آن را نوشته و انقصای این قدرت بزرگ شروع شده است و دنیا نیز این اقتدار ملت ایران را می بیند و متوجه هستند که ابر قدرتی جدید آن هم معنوی نه مادی در این دنیا ولادت یافته است و در حال رشد و رسیدن به بلوغ خویش است و برای همین عصبانی هستند زیرا که هویت ذاتی آنها تکبر و تحقیر ملت هاست.

آیت الله فروغی ادامه داد: اینکه ملتی در برابر چنین مستکبری بایستد و بگوید مرگ‌ بر آمریکا ، این برای آنها خیلی سخت است.فصل دیگر در استکبار شناسی ماهیت خون ریزی و جنگ طلبی آنها است. آمریکا که حدود ۲۵۰ سال است که موجودیت پیدا کرده است و ملت های آمریکای مرکزی را از خانه ها و مزرعه های خود آواره کرده و موجودیت یافته است در این ۲۵۰ سال فقط ۱۶ سال را در حال جنگ نبوده است! باقی سال ها تماماً در جنگ بوده برای اینکه قدرت استکباری خود و چپاول کردن دارایی ملت ها حفظ کند.چقدر شهرها ویران کرده اند انسان ها کشته اند و کشتار خون ریزی را به نام فتح و پیروزی برای خود در تاریخ آمریکا ثبت کرده اند.

وی تاکید کرد: ما باید سیاست های خود را از قرآن بگیریم و ببینیم منطق دین و قرآن چیست؟ سیاست ما باید قرآنی باشد. دقت کنید که فاصله ما با آمریکا چقدر است؟ آیا ما با آمریکا جنگ می کنیم؟ یا دفاع می کنیم؟ بنابراین باید واژه ها را خوب توجه کرده و فریب متشابهات را نخوریم.ما در حال دفاع هستیم و این آمریکاست که تمام اقتصادها و نسل های بشر را نابود می کند تا اینکه آقایی توهمی خود را در دنیا حفظ کند.

امام جمعه موقت اردبیل گفت: چون در حال دفاع هستیم عقل و شرع هر دو حکم می کند در مقابل آنها مقاومت کنیم و تنگه هرمز را مدیریت کنیم تا جلوی قدرت استکبار را در منطقه مهار کنیم و عزت و شرف خود را حفظ کنیم و نگذاریم زندگی بر این مردم به واسطه تحریم های مکرر آنها سخت شود. دنیا ببیند که نبض اقتصادی دنیا در دست ملت ایران است. پس ما برای زندگی این ملت دفاع می کنیم این حرف اشتباه است که بگوییم ما چرا جنگ کنیم این ملت می خواهد زندگی کند این گونه حرف زدن استفاده انحرافی از کلمات متشابه است.جنگ ما دفاعی است و فاصله این کشور با متجاوز شاهد گویای این حقیقت است.