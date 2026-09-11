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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

پیرصالحی: تبلیغ مستقیم دارو همچنان ممنوع است

پیرصالحی: تبلیغ مستقیم دارو همچنان ممنوع است

رئیس سازمان غذا و دارو، با تصریح بر اینکه قوانین تبلیغات دارویی تغییری نکرده است، هرگونه تبلیغ مستقیم دارو برای مردم را غیرقانونی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی کشور، گفت: شرکت‌های دارویی باید معرفی محصولات خود را صرفاً در چارچوب ضوابط علمی و برای جامعه پزشکی انجام دهند.

وی با بیان اینکه معرفی علمی دارو در همایش‌ها و کنفرانس‌ها مجاز است، افزود: تبلیغ مستقیم دارو برای مصرف‌کننده نهایی ممنوع بوده و سازمان غذا و دارو با نظارت بر فضای مجازی، تاکنون هزاران صفحه متخلف را شناسایی و برای مسدودسازی آنها اقدام کرده است.

پیرصالحی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی علمی متفاوت از تبلیغات تجاری است، تصریح کرد: تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی تنها محدود به داروهای خاص نیست، بلکه شامل داروهایی که هنوز وارد فهرست رسمی نشده‌اند نیز می‌شود و این روند غیرقابل پذیرش است.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو در تعامل با معاونت‌های بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی، اقدامات نظارتی خود را برای ساماندهی فضای تبلیغات سلامت با جدیت دنبال می‌کند و انتظار می‌رود شرکت‌های دارویی پیشگام قانون‌مداری و حفظ سلامت عمومی باشند.

کد مطلب 6943868
حبیب احسنی پور

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