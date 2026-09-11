پیرصالحی: تبلیغ مستقیم دارو همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی کشور، گفت: شرکتهای دارویی باید معرفی محصولات خود را صرفاً در چارچوب ضوابط علمی و برای جامعه پزشکی انجام دهند.
وی با بیان اینکه معرفی علمی دارو در همایشها و کنفرانسها مجاز است، افزود: تبلیغ مستقیم دارو برای مصرفکننده نهایی ممنوع بوده و سازمان غذا و دارو با نظارت بر فضای مجازی، تاکنون هزاران صفحه متخلف را شناسایی و برای مسدودسازی آنها اقدام کرده است.
پیرصالحی با تأکید بر اینکه اطلاعرسانی علمی متفاوت از تبلیغات تجاری است، تصریح کرد: تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی تنها محدود به داروهای خاص نیست، بلکه شامل داروهایی که هنوز وارد فهرست رسمی نشدهاند نیز میشود و این روند غیرقابل پذیرش است.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو در تعامل با معاونتهای بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی، اقدامات نظارتی خود را برای ساماندهی فضای تبلیغات سلامت با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود شرکتهای دارویی پیشگام قانونمداری و حفظ سلامت عمومی باشند.
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