امام جمعه مانه: تقویت اقتصاد راه رسیدن به ایران قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه اظهار کرد: برای رسیدن به ایران قوی، باید اقتصاد کشور را تقویت کنیم و یکی از مهم‌ترین الزامات این مسیر، کاهش وابستگی به دلار است.

وی افزود: باید مبادلات اقتصادی با پول ملی و ارزهای دیگر کشورها توسعه پیدا کند تا وابستگی به دلار کاهش یابد و آثار نوسانات آن بر تورم و قیمت کالاها کمتر شود.

امام جمعه مانه با انتقاد از قیمت‌گذاری برخی کالاهای داخلی بر اساس نرخ دلار گفت: محصولی که بخش عمده مواد اولیه و تجهیزات آن در داخل کشور تأمین می‌شود، نباید قیمت‌گذاری آن وابسته به نرخ دلار باشد.

ابراهیمی‌فرد ادامه داد: مسئولان باید برنامه‌ریزی کنند تا نوسانات و حباب‌سازی در بازارهای غیررسمی، از جمله شبکه‌های مجازی، تعیین‌کننده قیمت کالاهای داخلی نباشد.

وی، تقویت تولید ملی را از دیگر الزامات اقتصاد قوی دانست و بیان کرد: باید به سمت فرآوری محصولات و ایجاد ارزش افزوده حرکت کنیم؛ چراکه فروش مواد خام ارزش محدودی دارد، اما فرآوری، بسته‌بندی و تبدیل محصولات می‌تواند ارزش اقتصادی آنها را چند برابر کند.

امام جمعه مانه همچنین بر ضرورت ایجاد انضباط مالی و مهار تورم تأکید کرد و گفت: واردات بی‌رویه، قاچاق و بی‌انضباطی‌های مالی باید مدیریت شود و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تصریح کرد: نباید اقتصاد کشور به گونه‌ای باشد که با فروش نفت امکان اداره امور وجود داشته باشد و با کاهش یا توقف فروش نفت، کشور با مشکل مواجه شود؛ بنابراین باید تولید غیرنفتی توسعه پیدا کند.

ابراهیمی‌فرد همچنین توسعه مسیرهای جدید صادراتی و کریدورهای تجاری در شمال، شمال‌شرق و غرب کشور را ضروری دانست و گفت: ایجاد مسیرهای متنوع برای صادرات می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاوم‌تر کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد انزوای اقتصادی ایران اظهار کرد: دشمن پس از شکست در عرصه‌های مختلف، تلاش می‌کند با ایجاد عملیات روانی و فشار اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه مانه افزود: ایران به دلیل برخورداری از مردم مقاوم، ظرفیت‌های داخلی و گستردگی سرزمینی، توان عبور از تکانه‌های اقتصادی را دارد و دشمن نمی‌تواند به آسانی کشور را منزوی کند.