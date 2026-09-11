آیت الله دری: صنایع مرکزی موتور محرک تولید کشور شوند

آیت الله دری: صنایع مرکزی باید موتور محرک تولید کشور شوند
اراک- خطیب جمعه اراک بر ضرورت تبدیل صنایع استان به موتور محرک تولید کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در برابر تحریمها و فشارهای ظالمانه، عزتمندانه و پایدار است و رویکرد سیاسی آژانس علیه کشور محکوم است.
وی افزود: اقدامات شورای حکام آژانس سیاسی و ناعادلانه است و دولت، مجلس و دستگاه دیپلماسی باید با قاطعیت از حقوق هستهای کشور دفاع کنند.
آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: شکلگیری قطبهای مستقل اقتصادی با دیپلماسی فعال، فرصتی برای تقویت جایگاه ایران است و اتکا به توان داخلی و انسجام ملی، زمینهساز مقابله با فشارهای استکباری خواهد بود.
وی ادامه داد: پیشرفت و اقتدار کشور در گرو توسعه علمی و فناوری و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی برای حفظ جایگاه کشور در رقابت جهانی است.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: دشمنان با تشدید تحریمها معیشت مردم را هدف گرفتهاند و اتکا به توان داخلی و مدیریت جهادی، راهکار مقابله با این فشارهاست.
وی افزود: بهرهوری و مجاهدت اقتصادی میتواند فشار تحریمها را مهار و پاسخی قاطع به زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: صنایع هپکو، آذرآب و ماشینسازی اراک نیازمند مدیریت تحولگرا و بهرهوریمحور هستند و بخش کشاورزی استان نیز باید با اصلاح روشهای سنتی آبیاری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهرهوری آب و تولید افزایش یابد.
وی گفت: اصلاح نظام تولید خودرو و ارتقای فناوری مصرف سوخت برای کاهش آلودگی و هدررفت منابع ضروری است و تجربه بازسازی بیمارستان آیتالله خوانساری نیز بر نقش مشارکت مردم و مدیریت مؤثر در رفع مشکلات عمرانی تأکید دارد.
رقابت جهانی در گرو توسعه فناوری و تربیت نیروی متخصص است
خطیب جمعه اراک گفت: تربیت نسلی دانشمند، آگاه و زمانشناس، از الزامات اساسی پیشرفت کشور و زمینهساز تقویت توان علمی و آیندهسازی ایران است.
وی افزود: با توجه به گستردگی جمعیت درگیر با نظام آموزشی، ارتقای شاخصهای علمی و توسعه دانش باید در زمره اولویتهای اصلی کشور قرار گیرد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: رقابت جهانی بر پایه فناوریهای نوین و دانشبنیان است و ایران باید در حوزههایی مانند پزشکی، هوش مصنوعی، ژنتیک و علوم تخصصی، نیروی انسانی توانمند و پیشگام تربیت کند.
وی ادامه داد: معلمان، استادان و والدین با همافزایی باید زمینه رشد علمی و تربیت نسل توانمند را فراهم کنند.
آیت الله درینجفآبادی تاکید کرد: دانشمندان و شهدای کشور باید بهعنوان الگوهای ماندگار به نسل جوان معرفی و فرهنگ علمآموزی، تلاش و خدمت در مراکز آموزشی تقویت شود.
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