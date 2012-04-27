صعود به ارتفاعات بازی دراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، همزمان با سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز، صعود به ارتفاعات بازی دراز با حضور جمع کثیری از بسیجیان کرمانشاه و سراسر کشور آغاز شد.

در این صعود بیش از 15 هزار نفر از بسیجیان و اعضای کاروان راهیان نور شرکت دارند.

براساس این گزارش، شب گذشته نیز در مراسمی که در آرامگاه احمدبن اسحاق برگزار شد، یادواره شهدای عملیات بازی دراز برپا شد.

امسال ارگانهای فرهنگی استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب برای ایجاد فضایی معنوی با شور و حال ایام دفاع مقدس، اقدام به نصب بنرها، تابلوها و تصاویری از شهدای هشت سال دفاع مقدس در طول مسیر صعود به این قله کرده اند.

عملیات بازی دراز در چنین روزی در سال 1360 توسط نیروهای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی و با پشتیبانی هوانیروز کرمانشاه انجام شد.