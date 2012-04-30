منزل آشنایان؛ اولین اقامتگاه مسافران ایرانی در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای انجام شده در فصل بهار سال گذشته نشان می دهد که خانوارهای کشور در این فصل 64 میلیون و 184 هزار و 325 سفر داشته‌اند که از این تعداد 48 هزار و 897 هزار و 938 سفر با حداقل یک شب اقامت و 21 میلیون و 286 هزار و 387 سفر بدون اقامت شبانه بوده است. هدف اصلی 62 درصد سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها، دیدار دوستان و بستگان و هدف اصلی 49 درصد سفرهای بدون اقامت شبانه داخلی خانوارها، گردش و تفریح بوده است.

همچنین بر اساس نتایج فصل تابستان سال 1390، خانوارها در این فصل 48 میلیون و 553 هزار و 597 سفر داشته‌اند. از این تعداد 32 میلیون و 310 هزار و 73 سفر از نوع با اقامت شبانه و تعداد 16 میلیون و 243 هزار و 524 سفر بدون اقامت شبانه بوده است. هدف اصلی 49 درصد سفرهای با اقامت شبانه خانوارها، دیدار دوستان و بستگان و هدف اصلی 32 درصد سفرهای بدون اقامت شبانه‌خانوارها، گردش و تفریح بوده است.مقایسه نتایج سفرهای فصول بهار و تابستان سال 1390نشان می‌دهد: نسبت سفر در فصل بهار بیشتر از فصل تابستان بوده است.

در هر دو فصل بیشتر سفرهای خانوارها از نوع سفرهای با اقامت شبانه‌ بوده است و افراد بیشتر با هدف دیدار دوستان و بستگان سفر کرده‌اند و بیشترین اقامتگاه مورد استفاده گردشگران داخلی نیز منزل بستگان و آشنایان بوده است.

طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرح‌های جدید مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه داده‌های آماری مناسب برای بررسی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان در حوزه گردشگری، به صورت فصلی در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌های کشور به اجرا درآمد. در این طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر ( با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلی سفر(دیدار بستگان و دوستانف گردش و تفریح، درمان، آموزش، زیارت و ...) نوع اقامتگاه گردشگران(منزل بستگان و آشنایان، اقامتگاه‌های عمومی، چادر و کمپ شخصی و ...) هزینه‌های سفر و ... جمع‌آوری شد.

منظور از سفر در طرح مزبور عبارت است از جابجایی و ترک محیط معمول توسط یک فرد و بازگشت مجدد به آن، و تنها در برگیرنده سفرهایی است که علاوه بر خارج شدن از محیط معمول زندگی فرد، مدت آن از یک سال پیوسته کمتر بوده و با هدفی به جز انجام کار و دریافت دستمزد در محل مورد بازدید انجام شده باشد.

نتایج تفصیلی طرح مذکور در قالب نشریه در دست چاپ و انتشار است کاربران می‌توانند از طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir و یا از طریق واحد اطلاع‌رسانی به آن دسترسی داشته باشند.