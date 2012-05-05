تجهیز مدارس استثنایی به سیستم هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در جریان بازدید از مدارس کودکان استثنایی عرصه تلاش و رحمت ارومیه افزود: با توجه به اینکه دولت طی دو سال گذشته زمینه لازم برای جذب 9 هزار نفر در بدنه آموزش و پرورش استان را فراهم کرده مدارس کودکان استثنایی نباید مشکل کمبود نیروی انسانی داشته باشند.

وی تلاش معلمان و مربیانی که در مراکز آموزش کودکان استثنایی به امر تعلیم و تربیت مشغول هستند ستودنی دانست و اظهار داشت: این مدارس به لحاظ ماموریت کاری خود باید از نظر امکانات و کادر آموزشی در وضعیت بهتری باشند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مدارس استثنایی باید به لحاظ تامین نیروی انسانی و امکانات توانبخشی در اولویت آموزش و پرورش باشند، گفت: در این راستا 800 میلیون ریال به دفتر مدارس استثنایی آموزش و پرورش استان تخصیص یافته تا تجهیزات و لوازم جانبی مورد نیاز معلولان جسمی و حرکتی را خریداری کنند.

جلال زاده جذب نیرو در بخشهای کاردرمانی، فیزیوتراپی، ورزش و معلم بهداشت در مدارس استثنایی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: آموزش و پرورش در راستای تامین نیازهای این مدارس با سازمان بهزیستی استان نیز هماهنگی های لازم را به عمل‌ آورد تا نیازهای این مدارس سریعتر رفع شود.

ولی سمرقندی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این بازدید با اعلام اینکه در سطح این استان 29 مرکز آموزش استثنایی فعالیت می کند گفت: در سال تحصیلی آینده، تمام مدارس استثنایی استان به سیستم هوشمند مجهز می شوند.

همزمان با ایام گرامیداشت هفته معلم، استاندار آذربایجان غربی از دو مدرسه کودکان استثنایی عرصه تلاش و رحمت بازدید کرد که در این بازدید امکانات و تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی این مدارس و مرکز فیزیوتراپی ساختمان آموزشی ناتوانی های یادگیری و توانبخشی استان را مورد بررسی قرار داد.