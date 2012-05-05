اخلاق در محیط زیست ایران جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گرجی روز شنبه در مراسم گشایش همایش بین المللی تنوع زیستی در منطقه زاگرس - ایران در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در فرهنگ ایرانی و اسلامی نحوه برخورد با موضوعات زیست محیطی همچون خاک ، برگ و آب آمده است و اخلاق درعلم محیط زیست به این معناست که تمام نکات اخلاقی موجود در فرهنگ ایرانی و اسلامی در مورد حفظ محیط زیست توسط مردم و مسوولان رعایت شود .

وی اظهارداشت: سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با همکاری حوزه های علمیه و دانشگاهها در زمینه موضوع اخلاق در علم محیط زیست تحقیق ، نتایج را جمع بندی و در قالب کتاب منتشرکند.

گرجی گفت: دانشمندان معتقدند که آسیبهای وارد شده به محیط زیست نتیجه بی توجهی چندین ساله بشریت است و محققان اعلام کرده اند که خطر جدی تا 50 سال آینده بشریت را تهدید می کند اما امروزه دانشمندان معتقدند که 10 تا 15 سال بیشتر فرصت نداریم و خطر بسیار به ما نزدیک است.

وی اظهارداشت: حفاظت از اکوسیتسمهای شکننده در مناطق خشک و نیمه خشک ، وظیفه ما را سنگین تر می کند و کار کردن در چنین اکوسیستمی ضرورت های خاص خودش را می طلبد که باید آنها را بشناسیم و اجرا کنیم.

گرجی تاکید کرد: موضوع تنوع زیستی بحثی است که آینده بشریت به آن وابسته است ، وقتی موجود زنده ای از بین می رود در واقع خطر بزرگی برای انسان و کره خاکی ایجاد می شود ازاین رو و با توجه به اهمیت حفظ تنوع زیستی ، موضوع حفظ تنوع زیستی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در مورد اهمیت خاک گفت : یک گرم خاک در شرایط ایده آل چند میلیارد موجود زنده را در خود جای می دهد که شناسایی این موجودات در پردیس دانشگاه تهران آغاز شده است که دراین زمینه 1200 میکروارگانیسم های موجود در خاک کشورمان شناسایی و در بانک ژن نگه داری می شوند.