کودکان و نوجوانان را در حوزه نشر به رسمیت بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای کتاب همزمان با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب روز یکشنبه 17 اردیبهشت میزبان دو نشست تخصصی مرتبط با موضوع ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بود که با حضور محمود حکیمی و مصطفی رحماندوست برگزار شد.
کودکان و نوجوانان را به رسمیت بشناسیم
مصطفی رحماندوست در این نشست ارائه کتابی از اشعارش که توسط نشر افق منتشر شده است، گفت: این کتاب به صورتی طراحی شده که پس از گشودن تمام صفحات آن به شکل یک گل کاغذی در میآید؛ ولی قیمت آن دو برابر نمونه دیگری از همین کتاب است که توسط یک ناشر دیگر ولی به شکل یک کتاب معمولی چاپ شده است.
وی ادامه داد: من در سالهای نخست فعالیتم که با سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران همزمان بود، ترجیح میدادم کتابهایم خیلی ارزان به دست مردم برسد؛ اما در این سالها گاهی ناشران مرا قانع کردند که کتابم بسیار لوکس چاپ شود.
وی در ادامه گفت: برخی پدرها و مادرها از من گله میکنند که چرا کتابهایم گران است و برخی دیگر نیز این گله را دارند که چرا کتابهای من تا این حد زشت هستند؛ ولی من به آنها یادآوری میکنم که من در گرانی یا زشتی این کتابها هیچ نقشی ندارم و این ناشر است که در این مورد تصمیم میگیرد. پیشنهاد من به ناشران این است که یک کتاب را به شکلهای متفاوت منتشر کنند تا هم نمونه ارزان آن ارائه شود و هم نمونه لوکس آن.
وی سپس خطاب به کودکان حاضر گفت: اتفاق تازهای در دنیا افتاده و آن این است که کتاب در حال نزدیک شدن به اسباببازی است. در گذشته در هیچ کتابفروشیای عروسک به چشم نمیخورد ولی امروز برای علاقهمند شدن بچهها به ابزار فرهنگی، آنها را شبیه به اسباببازیها میسازند و به نظر من این بسیار خوب است.
وی در ادامه درباره برپایی نمایشگاه کتاب تهران گفت: اگر در سراسر کشور کتابفروشیهای بزرگی داشتیم لازم نبود چنین نمایشگاهی برپا شود و مردم برای رفع نیازشان به کتاب به زحمت بیفتند و از شهرهای دور به تهران سفر کنند.
رحماندوست اظهار امیدواری کرد که روزی کتابفروشیهای کشور به تعدادی برسد که نیازی به برپایی چنین نمایشگاه بزرگی نباشد.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره دخالت ناشران در محتوای کتابهایش گفت: من هنوز هم اولین کتابی را که چاپ کردهام قبول دارم و آن را میپسندم. دلیلش هم این است که برای بچهها رسمیت قائلم. من هنوز هم به مدرسهها میروم و شعرهایم را برای بچهها میخوانم و راه تصویب گرفتن از بچهها را یاد گرفتهام.
این شاعر ادامه داد: اعتراف میکنم بعد از اینهمه نوشتن و تیراژ میلیونی کتابهایم، هنوز هم تردید دارم و وقتی شعری را مینویسم، حتما آن را برای کارشناسان، شاعران و همینطور بچهها میخوانم تا مطمئن شوم میتوانم چاپش کنم.
وی گفت: امروز ادبیات کودک و نوجوان بسیار تخصصی شده است و به نظر من کسی باید شعر تاریخی برای کودکان بنویسد که در این حوزه تخصص دارد. نویسندگانی چون محمد میرکیایی و حمیدرضا شاهآبادی کتابهای بسیار خوبی در این زمینه برای بچهها دارند.
وی افزود: در تمام دنیا بخشی از بار انتقال فرهنگ را که بسیار هم پرهزینه است، شهرداریها برعهده دارند. در ایران نیز به تازگی این جریان شروع شده است.اقداماتی چون برپایی فرهنگسراهای موقت کتاب در نمایشگاه بینالمللی کتاب کار بسیار خوبی است؛ ولی ما در ابتدای راه قرار داریم و همه این فعالیتها در راه رسیدن به هدف، همچون «ب» بسمالله است.
وی افزود: هر اتفاقی که در این زمینهها میافتد و هر اقدامی که صورت میگیرد، سبب میشود یک قدم جلو برویم، همواره نیز در اینگونه برنامهها نقاط ضعف و نقاط قوت وجود دارند؛ ولی من قصد ندارم با ذکر نقاط ضعف، قدمی را که به سمت جلو برداشته شده، سست کنم.
رحماندوست همچنین درباره مصلای امام خمینی(ره)، محل برپایی نمایشگاه کتاب 25، گفت: تا آن جا که من میدانم اینجا مسجد است نه نمایشگاه، جالب است که جای نماز را به کتاب اختصاص دادهاند و نمازخانهها را در محوطه باز برپا کردهاند. مسلما این مکان برای نمایشگاه کتاب ساخته نشده و آسیبهای ناشی از برپایی نمایشگاه در آن را شاهدیم.
وی درباره رویداد نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: این رویداد با همه نقشها سالی یکبار اتفاق میافتد و همه کتابها یکجا جمع میشوند؛ هرچند چند ناشر را محروم کردهاند و دیگر نمیتوانیم بگوییم همه کتابها این جا جمعند، ولی به هر حال پنجره خوبی است برای کسانیکه کتابهای مورد نظرشان را در طول سال پیدا نمیکنند.
ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان برای دعوت به مهرورزی
محمود حکیمی، نویسنده کتابهای کودک و نوجوان نیز در این نشست به والدین توصیه کرد که کتاب هایی برای فرزندان خود انتخاب کنند که کودک را به مهربانی و مهرورزی دعوت می کند.
وی با انتقاد از وضعیت تیراژ کتاب در ایران و اظهارنظر مردم بدون مطالعه گفت: عیب بزرگ ما ایرانیان این است که بدون مطالعه درباره هرچیز صحبت میکنیم. در حال حاضر که دانش بشری بسیار افزایش یافته است، نمیتوان بدون مطالعه و پژوهش در رابطه با هر موضوعی صحبت کرد.
وی در ادامه به چگونه یافتن کتاب خوب و مناسب پرداخت و افزود: مشورت با افراد متخصص و مطالعه مجلات نقد کتاب از جمله راه های یافتن کتاب مناسب است.
وی با اشاره به وجود کتابهای علمی با ترجمه نامناسب و غیراصولی، گفت: در زمینه کتابهای علمی که اغلب ترجمه هستند، بهتر است کتابهایی را انتخاب کنید که دارای ترجمه مناسب و معتبر باشد. دراین زمینه میتوانید از نشریه مترجم کمک بگیرید.
حکیمی که از 143 کتاب خود بیش از 60 کتاب در حوزه دین نوشته است، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون در این حوزه کتابهایی که به بازار عرضه می شود مورد تایید متخصصان و کارشناسان مذهبی نیست.
وی با توصیه به خواندن کتاب الغدیر علامه امینی، اظهارکرد: در کتب دینی در کنار نقاط قوت، نقاط ضعف نیز دیده میشود که ممکن است متاثر از برخی تعصبهای اعتقادی باشد. تعصب ما را از شناخت حقیقت و خداشناسی دور نگه میدارد.
این نویسنده درباره کتابهای هنری نیز گفت: در این زمینه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجلهای با عنوان علوم و فنون و هنر به چاپ می رسد که به نقد کتاب های این حوزه می پردازد. با بهره گیری از این مجله میتوانید از نقاط قوت و ضعف کتاب ها مطلع شوید.
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