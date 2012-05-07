خواهر خواندگی اصفهان و شیان 23 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان خواهر خواندگی رابطه ای دوستانه است که به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، شهری ، میان دو شهر با تشابهات و همسانی فرهنگی برقرار می شود.

محمد حسین ریاحی مسئول پژوهشی مرکز اصفهان شناسی با بیان این مطلب گفت: اصفهان به واسطه قدمت، ظرافت، معماری و شهرسازی خاص خود توانسته ارتباطات صمیمانه ای با شهرهای با سابقه تاریخی و فرهنگی برقرار کند.

وی افزود: شیان نیز به واسطه قدمت تاریخی و نیزارتباط گسترده و تاریخی ایران و چین در طول تاریخ از اولین شهرهایی بود که به خواهر خواندگی شهر اصفهان در آمد. نوع ساخت و ساز شخصیتهای برجسته هنری و فرهنگی هر دو شهر باعث ایجاد تمایل به همکاریهای گسترده و در نتیجه خواهر خواندگی این دو شهر شد.

چینی ها بدون شیان در اصفهان

یکی از اصول اولیه در ایجاد روابط و خواهر خواندگی بهره برداری از فضای ایجاد شده و شناسایی فرصتها برای معرفی و شناساندن قابلیتها در شهرهای خواهر خوانده است.

اگر سری به سایت دفتر امور خارجه در استان شیان بزنیم با صفحه ای رو به رو خواهیم شد که در مورد تعاملات اصفهان و شیان است که از سال 1988 که این روابط خواهر خواندگی میان دو شهر برقرار شده به ثبت رویدادها و تعاملات پرداخته و تاسال 2005 هر ساله شاهد یک حرکت فرهنگی از سوی ایران در شیان هستیم ولی از سال 2005 بعد از سفرهیئت پنج نفر ازنمایندگان شیان دیگری خبری در این سایت در مورد تعاملات این دو شهر ی ثبت نشده که این گویا کم رنگ شدن تعاملات این دو شهر است و این در حالی است که راه پیشرفت برای هر شهر استفاده از فرصتها و تبدیل موقعیتها به یک فرصت است.

به یک نمایشگاه بسنده نکنیم

ریاحی در مورد اینکه تعاملات این دو شهرپس از خواهر خواندگی بیان داشت: با توجه به تعاملات و قدمت تاریخی این دو شهر گسترش روابط جای کار بیشتری دارد و لازم است تا جلسات مشترک بیشتری میان فرهیختگان و هنرمندان دو شهر برگزار شود و تنها به بر پایی یک نمایشگاه بسنده نکرد.

این محقق و پژوهشگر در مورد روابط میان خواهر خوانده ها و محدود بودن این به روابط به مسائل فرهنگی گفت: خواهر خوانده ها به واسطه تشابهات زیاد در جنبه های مختلف می توانند با هم ارتباط داشته باشند و روابط ایران و چین به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم روابطی اقتصادی و فرهنگی بوده است زیرا بازرگانان علاوه بر تجارت نوعی تبادل فرهنگی را انجام می داده اند، که این در حال حاضر هم می تواند میان خواهر خوانده ها به ویژه شیان و اصفهان برقرار باشد.

وی در مورد تاثیراتی که اصفهان توانسته بر شهرهای خواهر خوانده اش داشته است، اظهار داشت: اصفهان به لحاظ شهر سازی یکی از شاهکارهای ایران است و این ساختار شهری همیشه مورد توجه شهرهای خواهر خوانده بوده است به ویژه مالزی در الگو برداری از اصفهان پیشتاز بوده و در فلورانس و حتی رم نیز اصفهان تاثیرات قابل توجهی داشته است.

ریاحی در مورد استفاده از فرصت خواهر خوانگی گفت: ارتباطات باید گسترده تر شود و متخصصان باید زمینه های مشترک را شناسایی کنند تا بتوان از خواهر خوانگی ها استفاده مناسب کرد که متاسفانه بیشتر وقت مناسبات درگیر روند اداری شده و به متخصصین واگذار نمی شود به همین دلیل نتیجه ای که باید، از این روابط گرفته نمی شود.

شیان خواهر خوانده ای در راه ابریشم

شیان پایتخت ایالت شان شی در بخش مرکزی فلات ۸۰۰ در منطقه میان چین قرار دارد. شیان شهر جهانگردی بین المللی مهم صنعت، علم و تکنولوژی ، آموزش و فرهنگ، تجارت و بازرگانی و مالی در منطقه غرب مرکزی چین شمالی قرار دارد. دارای هشت بخش و پنج منطقه در قلمرو خود بوده که دربرگیرنده مساحت 9 هزار و 983 کیلومتر مربع و از این مساحت ۱۶۲ کیلو متر مربع منطقه شهری توسعه یافته است. این شهر در زمان باستان چانگان نامیده می شده ویکی از زادگاه های تمدن انسانی است.

شیان به عنوان یک پایتخت باستانی معروف در این تاریخ و فرهنگ در جهان به این شهر دارای قدمت تاریخی بیش از ۳۱۰۰ سال است، از قرن ۱۱ قبل از میلاد تا قرن دهم میلادی، این شهر به مدت ۱۱۵۲ سال پایتخت ۱۲ سلسه از جمله ژو، کین، هان و تانگ بوده است. با افتخار می توان ادعا کرد که یکی از چهار پایتخت باستانی جهان است.

تاریخ طولانی باعث شده است که این شهر دارای تعداد زیادی بقایای باستانی باشد. در حال حاضر این شهر مرکز نگهداری ۳۱۴ واحد حفظ بقایای باستانی کلیدی می باشد که از بین آنها ۸۴ واحد بیش از سطح استانی است.

درچین نو، شیان به عنوان یکی از مراکز کلیدی و سرمایه گذاری کشور به سرعت توسعه یافت این شهردر حال حاضر ۱۱ شهر خواهر خوانده دارد.

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گزارش: لیلا شکوه فر