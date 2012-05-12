احتمال اصلاح اساسنامه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

محمود برآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پایان هفته جاری گفت: این مجمع روز پنجشنبه 28 اردیبهشت و از ساعت 17 در محل انجمن برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مجمع، پس از ارائه گزارش فعالیت یک ساله انجمن، محسن هجری به عنوان خزانه‌دار فعلی انجمن گزارش مالی خزانه را قرائت خواهد کرد و یکی از بازرسان انجمن نیز گزارش گروه بازرسان انجمن را قرائت خواهد کرد.

به گفته ‌برآبادی، بررسی و تصویب تراز مالی انجمن و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال آینده و نیز بحث در زمینه تعیین حق عضویت در سال جدید از دیگر برنامه‌های این مجمع خواهد بود.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ادامه داد: آخرین دستور کار انجمن در سال جاری انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن برای یک دوره یک ساله است که به ترتیب 7 عضو اصلی و 3 عضو علی‌البدل در کنار 3 بازرس اصلی و 2 بازرس علی‌البدل انتخاب خواهند شد و رئیس انجمن نیز با آرا هیئت مدیره جدید انتخاب خواهد شد.

برآبادی افزود: در صورتی که دو سوم اعضاء انجمن که تقریبا شامل 130 نفر می‌شوند، در این نشست حاضر باشند، تصمیم داریم که اصلاح برخی از مواد اساسنامه انجمن را نیز در دستور کار خود قرار دهیم.

وی افزود: شرط شرکت در انتخابات انجمن تنها عضویت در انجمن است و رای اکثریت اعضا است که اعضای هایت مدیره را انتخاب می‌کند.

برآبادی تصریح کرد: اگر هریک از اعضا به دلیلی نتوانند در مجمع حاضر شوند تنها با وکالت کتبی و یا وکالت نامه‌ ارسال شده با پست الکترونیکی به یکی از اعضا می‌توانند رای خود را به واسطه او ارائه کنند، اما وکالت‌نامه‌های شفاهی و پیامکی مورد قبول نیست.