علیرضا صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال های اخیر کارهای زیرساختی و زیربنایی بسیار خوبی در حوزه راه در استان بوشهر صورت گرفته است که راهاندازی این مرکز نیز یکی از این خدمات است.
وی به بیان فعالیت های صورت گرفته توسط این اداره کل پرداخت و اضافه کرد: توسعه راههای استان بوشهر مهمترین اولویت اداره کل راه و شهرسازی استان است و در این راستا از تمام امکانات موجود استفاده میکنیم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از راهاندازی مرکز مدیریت راههای استان بوشهر در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: مهمترین هدف راهاندازی این مرکز در استان بوشهر، شناسایی بموقع و سریع وقایع و رفع نیازهای جاده ای و ترافیکی است.
وی به بیان خصوصیات و مزایای این مرکز پرداخت و گفت: این مرکز دارای قابلیت تشخیص جریان ترافیک، تشخیص وقوع صفهای ترافیکی جادهای، تشخیص کاهش ناگهانی سرعت، تشخیص وجود اشیای بزرگ در سطح جادهها و تشخیص و توقف وسیله نقلیه بر سطح یا حاشیه راههاست.
صفایی بوشهری اضافه کرد: مدیریت جریان ترافیک جادهای در کمترین زمان، اطلاع رسانی از وضعیت و شدت رویدادهای ترافیکی و اطلاعرسانی به کاربران و ذینفعان جادهای از خصوصیات این مرکز است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: مرکز مدیریت راههای استان بوشهر همزمان با حضور مقام عالی وزارت، مهندس نیکزاد افتتاح و تقدیم مردم ولایتمدار و شریف استان بوشهر خواهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 410 کیلیومتر بزرگراه در استان بوشهر در دست احداث است که نقش بسیار مهمی در توسعه راه ها و بزرگراه های استان بوشهر خواهد داشت.
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