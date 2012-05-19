تفکر و پژوهش و کار و فناوری دروس جدید پایه ششم ابتدایی

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه از امسال پایه ششم به مقطع ابتدایی اضافه شده است، تصمیم بر آن شد تا همزمان با تدریس سایر دروس و به منظور بالا بردن توانایی های مهارتی دانش آموزان دو درس تفکر و پژوهش و کار و فناوری به دروس این پایه اضافه شود.

وی افزود: هدف از درس تفکر و پژوهش آن است که دانش آموزان ضمن آموزش، پژوهش محور شده و باید از همان سالهای ابتدایی تحصیل، پژوهش به بخشی از کار دانش آموزان تبدیل شود.

قربان ادامه داد: دانش آموزان باید با مراحل پژوهش، نحوه پژوهش و چیستی و چرایی موضوع پژوهش آشنا شوند لذا تعلیم درس تفکر و پژوهش با این هدف در ساعات درسی دانش آموز گنجانده شده است.

به گفته معاون آموزش ابتدایی، همچنین اضافه کردن کتاب و تدریس کار و فناوری، به دانش آموز کمک می کند تا آنها کار با فناوریهای نوین همچون رایانه را به صورت کاربردی و مهارتی یاد بگیرند.

این مقام مسوول در آموزش و پرورش به مهر گفت که کتابهای تفکر و پژوهش و کار و فناوری به عنوان جزئی از ساعات درسی دانش آموز است و هر کدام از دروس هفته ای یک ساعت به دانش آموزان تعلیم داده می شود.

قربان افزود: سایر دروس این پایه همانند پایه های دیگر است که شامل ادبیات فارسی، ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی، معارف و اخلاق، قرآن، هنر و ورزش است که با اضافه شدن دو درس جدید تعداد دروس آموزشی این پایه به 10 کتاب می رسد.



