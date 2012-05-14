قیمت خرید تضمینی به کشاورزان لطمه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری در نامه ای به رئیس جمهور و وزیر جهادکشاورزی خواستار اصلاح قیمت تضمینی خرید برخی از محصولات کشاورزی شده است.

وی اظهار داشت: در این نامه افزایش قیمت تمام شده تولید محصولاتی مانند گندم، سویا، کلزا و پنبه در سال زراعی ۹۱-۹۰ نسبت به سال زراعی ۹۰-۸۹ ذکر شده است.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده هر کیلو گندم در سال زراعی ۹۰-۸۹ از ۳۲۲ تومان به ۴۵۵ تومان در سال زراعی جاری افزایش پیدا کرده است،همچنین قیمت تمام شده هر کیلو سویا که در سال زراعی سال گذشته ۵۰۳ تومان بوده به ۷۰۳ تومان در سال زراعی ۹۱-۹۰ رسیده است.

سید علی طاهری در مورد قیمت تمام شده تولید کلزا و پنبه نیز گفت: قیمت تمام شده هر کیلو کلزا از ۳۸۸ تومان در سال زراعی ۹۰-۸۹ به ۸۷۵ تومان در سال زراعی جاری رسیده، همچنین قیمت تمام شده تولید هر کیلو پنبه که در سال زراعی گذشته ۱۵۴۹ تومان بوده به ۱۶۹۰ تومان در سال زراعی ۹۱-۹۰ افزایش یافته است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا تاکید کرد: نگاهی به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری نشان می دهد که قیمت های اعلام شده توسط دولت حتی هزینه های تولید را نیز پوشش نمی دهد.

وی تصریح کرد: در جلسه ای که چند روز پیش با وزیر جهادکشاورزی داشتم وی نیز تاکید داشت که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید افزایش یابد اما این موضوع مورد تصویب قرار نگرفته است.

سید علی طاهری با تاکید بر این که دولت باید توجه جدی تری نسبت به قیمت خریدهای تضمینی داشته باشد، گفت: اگر این روال قیمت گذاری توسط دولت اصلاح نشود به طور قطع بخش کشاورزی رو به نابودی خواهد رفت.

نماینده مردم گرگان و آق قلا با بیان این که عدم توزیع کود در میان کشاورزان مشکل ساز شده است، اظهار داشت: ظاهرا دولت پول شرکت پتروشیمی را پرداخت نکرده و این شرکت نیز از ارائه کود به کشاورزان در موعد مقرر خودداری می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه ای که با وزیر جهاد کشاورزی داشتم مشکل کود را نیز مطرح کردم و نظر وزیر جهادکشاورزی این بود که تا زمانی که پول کارخانه های تولیدکننده کود پرداخت نشود نمی توان کاری برای توزیع این نهاده تولید میان کشاورزان انجام داد.