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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۱

رضایی به مهر خبر داد:

راه اندازی 14 دبیرستان تیزهوشان و نمونه در استان بوشهر

راه اندازی 14 دبیرستان تیزهوشان و نمونه در استان بوشهر

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر از راه اندازی شش دبیرستان تیزهوشان و هشت آموزشگاه نمونه دولتی در استان بوشهر خبر داد.

خلیل رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس استانداردهای جهانی، هر دانش آموزی که بهره هوشی 124 به بالا داشته باشد، استحقاق تحصیل در مدارس خاص به ویژه مدارس سمپاد( سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان- تیزهوشان) دارد.

وی اضافه کرد: به منظور به فعلیت رساندن استعدادهای بلقوه دانش آموزان و همچنین ایجاد عدالت آموزشی در استان، 150 درصد از دبیرستان‌های تیزهوشان استان نسبت به 33 سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در ادامه بیان داشت: تا به حال در استان بوشهر چهار دبیرستان دخترانه و پسرانه در شهرستان بوشهر و برازجان وجود داشته است.

رضایی تصریح کرد: از مهر ماه سال جاری این رقم به تعداد 10 آموزشگاه خواهد رسید و به عبارتی شش واحد آموزشی دیگر به تعداد مدارس تیزهاشان قبلی افزوده می شود.

وی یادآور شد: از این میان، دو دبیرستان تیزهوشان در کنگان، دو آموزشگاه در شهرستان دشتی، دو آموزشگاه در گناوه راه‌اندازی خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در ادامه از راه اندازی و فعالیت  تعداد هشت مدرسه نمونه دولتی روزانه در مقطع متوسطه در شهرستان‌های جم، دیر،کنگان، گناوه از مهرماه سال جاری خبر داد.

وی اذعان داشت: در کشور ما 360 هزار دانش آموز، بهره هوشی 124 دارند؛ در حالی که تعداد دانش آموزان مدارس تیزهوشان کشور 96 هزار نفر است و این بدین معنی است که چنانچه فضای آموزشی تیزهوشان را به دو برابر نیز افزایش دهیم، باز هم با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.

رضایی تصریح کرد: عدالت آموزشی ایجاب می‌کند که دانش آموزان مستعد هر منطقه باید از امتیازات مدارس تیزهوشان شهر خود استفاده کنند.

کد مطلب 1610529

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