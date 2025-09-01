جعفر پهلم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مهم خبرنگاران گفت: آگاهی مردم از فعالیت‌ها و چالش‌های آموزش و پرورش می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری و مشارکت جامعه را هموار کند و خبرنگاران زبان گویا و رسای دستگاه‌ها هستند.

وی با اشاره به ظرفیت انسانی آموزش و پرورش افزود: در شهرستان هزار و ۴۱۱ نفر پرسنل شاغل داریم و سه هزار و ۳۰۰ نفر فرهنگی پیشکسوت سرمایه‌ای عظیم برای ارتقای کیفیت آموزشی و اجتماعی مدارس هستند. حضور این افراد تجربه و اعتبار سیستم را افزایش می‌دهد.

صالحی درباره وضعیت دانش‌آموزان و مدارس گفت: در شهرستان ۱۹۰ مدرسه فعال است که ۱۵۸ مدرسه دولتی و ۳۲ مدرسه شاهد هستند و امسال ۹۰ نفر از فرهنگیان بازنشسته می‌شوند و ۷۰ نفر از نیروهای جدید پس از طی مراحل گزینش وارد سیستم خواهند شد، همچنین ۵۴ نفر از دانش‌آموزان شهرستان در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده‌اند که ۱۹ نفر از آن‌ها از مدارس دولتی هستند.

وی در خصوص برنامه‌های آموزشی سال جدید توضیح داد: پروژه مهر با ۷ کارگروه ویژه شامل سازماندهی نیروهای آموزشی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، تجهیز و تعمیر مدارس، فعالیت‌های تندرستی و مشارکت رسانه‌ها اجرا می‌شود و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس استعداد و مهارت‌محوری صورت می‌گیرد و دانش‌آموزان برای ورود به مدارس تیزهوشان، نمونه و شاهد بر اساس سامانه‌های امتیازدهی قانونی ثبت‌نام می‌کنند.

صالحی درباره عدالت آموزشی گفت: ما تلاش می‌کنیم مدارس عادی با معلمان مجرب و تجهیزات مناسب تقویت شوند. هدف ایجاد تعادل در کیفیت آموزشی مدارس است و هیچ تصمیمی برای حذف مدارس شاهد یا تیزهوشان از اختیار شهرستان خارج نمی‌شود.

وی به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان اشاره کرد: پروژه پژوهش‌سرای دانش‌آموزی علامه در حال آماده‌سازی برای افتتاح است و درمانگاه فرهنگیان نیز با همکاری نمایندگان و خیرین به زودی بهره‌برداری خواهد شد، همچنین تعمیرات ۴۴ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان در حال انجام است و پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در سه روستای شهرستان در دست اجراست.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان درباره فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی گفت: در تابستان امسال ۸۰۰ دانش‌آموز در کانون شهید صالحی در رشته‌های فرهنگی و هنری فعالیت کردند. دانش‌آموزان همچنین در مسابقات قرآنی و جشنواره خوارزمی موفق به کسب رتبه‌های استانی و کشوری شدند. طرح نماد نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان نیز برای پایش وضعیت روانی و اجتماعی اجرا می‌شود.

صالحی در پایان افزود: هدف ما ایجاد عدالت آموزشی همراه با ارتقای کیفیت است و با تلاش همکاران و حمایت جامعه، امیدواریم سال تحصیلی جدید با موفقیت و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان همراه باشد.