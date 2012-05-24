رغائب از میل، رغبت، بخشش و عطا می‌آید و امشب، به معنای میل بندگان است به طلب پروردگارشان و عطای بی‌منت خداوند جلیل المرتبه بر سر بندگانش.



روزه گرفتن روز پنج شنبه آمادگی بنده را برای مهمانی خداوندش افزون خواهدکرد و این شب را نمازی است که اگر شخص آن را به جا آورد، پس از مرگ هنگامی که در قبر گذاشته شود خداوند تبارک و تعالی ثواب نمازش را به سوی او به بهترین صورت می‌فرستد تا همدم او شود و او را از تنهایی بیرون آورد.



میت می‌پرسد تو کیستی؟ به خدا سوگند که من صورتی زیبا‌تر از تو ندیده‌ام و کلامی شیرین‌تر از کلام تو نشنیده‌ام و بویی، بهتر از بوی تو نبوئیده‌ام. آن زیباروی پاسخ می‌دهد: من ثواب آن نمازی هستم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جا آوردی.

امشب به نزد تو آمده‌ام تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود و قیامت بر پا شود، من سایه بر سر تو خواهم افکند.



نماز لیله الرغائب



نماز این شب را اینگونه نقل کرده‌اند که چون اولین شب جمعه ماه مبارک رجب شد، مابین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز اقامه شود که هر دو رکعت به یک سلام ختم می‌شود و در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده شود و چون دوازده رکعت به اتمام رسید، هفتاد بار ذکر «اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله» گفته شود.



پس از آن در سجده هفتاد بار ذکر «سبوحٌ قدوسٌ رب الملائکه والروح» گفته شود و پس از سر برداشتن از سجده، هفتاد بار ذکر «رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم» گفته شود.



دوباره به سجده رفته و هفتاد مرتبه ذکر «سبوح قدوس رب الملائکه والروح» گفته شود. در اینجا می‌توان حاجت خود را از خدای متعال درخواست نمود.

رجب ماه خداست



ماه رحمت رجب را همین بس که پیامبر نور و رحمت فرموده‌اند: رجب ماه خداست، کسی که یک روز از آن را روزه بگیرد موجب خشنودی خدا شود و غضب الهی از او دور شود و دری از درهای جهنم به روی او بسته شود.



و نیز فرمود: رجب نام جویی است در بهشت از عسل شیرین‌تر و از برف سفیدتر که هرکس در این ماه یک روز را روزه بگیرد از آن جوی به او آب دهند.



پس می‌طلبد آگاه باشیم که چه شب‌ها و روزهایی را برای رسیدن به شعبان ورمضان پشت سرمی گذاریم.

