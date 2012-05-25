قیمت سکه و دلار در روز پنجشنبه "هیجانی" بود

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اعلام افزایش قیمت انواع سکه و دلار در بازار گفت: قیمت سکه تمام طرح جدید و قدیم در روز پنجشنبه به ترتیب به 665 و 675 هزار تومان افزایش یافت که نسبت به روز چهارشنبه 30 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در روز پنجشنبه نیم سکه با 15 هزار تومان افزایش به 335 هزار تومان و ربع سکه با 7 هزار تومان افزایش به 187 هزار تومان رسید.

کشتی آرای، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در روز پنجشنبه را با 25 دلار افزایش، 1578 دلار اعلام کرد و گفت: هر گرم طلای 18 عیار نیز در بازار در این روز به 69 هزار تومان رسید که از افزایش نزدیک به 5 هزار تومانی در روز پنجشنبه نسبت به روز چهارشنبه حکایت دارد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در عین حال، قیمت‌های سکه و دلار در بازار در روز پنجشنبه را "هیجانی و غیرواقعی" عنوان کرد و اظهارداشت: فکر می کنم قیمت‌های واقعی فردا شنبه مشخص می‌شود.

به گفته وی، قیمت دلار در بازار در روز پنجشنبه بین 1750 تا 1770 تومان در نوسان بود، این در حالی است که قیمت این نوع ارز در روز چهارشنبه زیر 1700 تومان بود.