کتاب نظریه معرفت اثر شهید مطهری به زبان انگلیسی در مالزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر این کتاب در راستای ارائه آثار اسلامی فاخر پژوهشی و آموزشی اندیشمندان ایرانی در عرصه بین‌الملل می باشد.

از منظر نویسنده معرفت مساله مهم فلسفی است و از دیر باز مورد توجه دانشمندان بوده و روز به روز هم این اهمیت بیشتر شده است زیرا تمامی فلسفه های اجتماعی و مکاتب مختلف در عصر حاضر که بسیار متعدد و نیز تاثیرگذار در جامعه انسانی می باشند مبتنی بر گونه ای برداشت،تفسیر وتحلیل در باره انسان، هستی و ...انسان هستند.

نویسنده معتقد است که هر مکتبی جهان را به گونه ای خاص می شناسد و امکان ندارد که همه شناخت ها و معرفت ها صحیح باشد لذا بجای بحث درباره چگونگی جهان ابتدا باید شناخت و معرفت به بحث گذاشته شود ومعرفت صحیح وغلط و نیز معیار تشخیص این امر و نیز منابع و ابزار آن بازشناخته شود.

در این کتاب فصولی با عناوین امکان شناخت ،ابزارهای شناخت، منابع شناخت ، مراحل و درجات شناخت ، مکانیسم تعمیم شناخت حسی ، شناخت آیه ای ، روان ناخودآگاه و شناخت آیه ای شناخت حقیقی ، بررسی تعاریف حقیقت منطق به این امر مهم پرداخته شده است.