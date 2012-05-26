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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

به همت موسسه پژوهشی امین؛

کتاب نظریه معرفت اثر شهید مطهری به زبان انگلیسی در مالزی منتشر شد

کتاب نظریه معرفت اثر شهید مطهری به زبان انگلیسی در مالزی منتشر شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا:کتاب نظریه معرفت (Theory of Knowledge) از شهید مطهری توسط موسسه پژوهشی امین در مالزی به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر این کتاب در راستای ارائه آثار اسلامی فاخر پژوهشی و آموزشی اندیشمندان ایرانی در عرصه بین‌الملل می باشد.

از منظر نویسنده معرفت مساله مهم فلسفی است و از دیر باز مورد توجه دانشمندان بوده و روز به روز هم  این اهمیت بیشتر شده است زیرا تمامی فلسفه های اجتماعی و مکاتب مختلف در عصر حاضر که بسیار متعدد و نیز تاثیرگذار در جامعه انسانی می باشند مبتنی بر گونه ای برداشت،تفسیر وتحلیل در باره انسان، هستی و ...انسان هستند.
 
نویسنده معتقد است که  هر مکتبی جهان را به گونه ای خاص می شناسد و امکان ندارد که همه شناخت ها و معرفت ها صحیح باشد لذا بجای بحث درباره چگونگی جهان  ابتدا باید  شناخت و معرفت به بحث گذاشته شود ومعرفت صحیح وغلط و نیز معیار تشخیص این امر و نیز منابع و ابزار آن بازشناخته شود.
 
 
در این کتاب فصولی با عناوین امکان شناخت ،ابزارهای شناخت، منابع شناخت ، مراحل و درجات شناخت ، مکانیسم تعمیم شناخت حسی ، شناخت آیه ای ، روان ناخودآگاه و شناخت آیه ای شناخت حقیقی ، بررسی تعاریف حقیقت منطق به این امر مهم پرداخته شده است.
کد مطلب 1611895

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