هوای تهران همچنان ناسالم است

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: در حال حاضرذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون با 87 واحد کاهش نسبت به روز گذشته هوای تهران را در شرایط ناسالم قرار داده است.

به گفته وی، ذرات معلق کمتر از ده میکرون نیز با 129 واحد کاهش نسبت به روزگذشته روی عدد 72 ایستاده است.

رشیدی اظهار داشت: برمیزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده های ازن ، ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون کاسته شده است.



مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد و گرد و خاک است به این ترتیب انتظار می رود کیفیت هوا دپایتخت در شرایط نا سالم باقی بماند.

