طرح جامع توسعه بندرریگ به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ریگ افزود: در توزیع اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان، بخش بندر ریگ بویژه شهرداری خاص دیده شده است.

فرماندار گناوه بیان کرد: گردشگری، عمران شهری و روستایی در توزیع اعتبارات بندر ریگ‌، به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اعتبارات استانی و ملی نیز به شهرستان در سال جاری اختصاص می‌یابد که شهرداری بندر ریگ نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخش بندر ریگ ظرفیت‌های زیادی دارد و به جایگاه واقعی خود نرسیده است، گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، اجرای طرح جامع توسعه این بندر به زودی آغاز خواهد شد.

فرماندار گناوه اظهار کرد: با اجرای این طرح، وضعیت تجارت و اقتصاد منطقه بندر ریگ متحول خواهد شد.

وی بیان کرد: شهردار بندر ریگ از نیروهای توانمند، مستعد و زحمت کش و خوش فکر است و مردم و شورا قدر ایشان را بدانید.

وی با ابراز رضایت از تعامل و همراهی شورا و شهرداری بندر ریگ، گفت: این روند در سایه هم افزایی همدیگر، کمک شایانی به شتاب بخشی توسعه این منطقه خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه ادامه داد: نگاه شما باید کلان باشد و علاوه بر نگاهی که به توسعه شهر خود دارید، تمرکز و نگاه خود را برای کمک به توسعه بخش بندر ریگ معطوف و در این زمینه احساس مسئولیت کنید.

وی گفت: توسعه بندر ریگ زمانی برای اهالی این منطقه قابل لمس است که مردم از امکانات لازم و زیرساخت‌های مناسب در عمل و نه در شعار برخوردار شوند.

فرماندار گناوه، موضوع توجه به مهاجرپذیری و جذب گردشگر در بندر ریگ را بسیار مهم دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع، تأثیر بسزایی در رشد و تغییرات جمعیت در یک منطقه دارد، در بندر ریگ نیز این مهم باید با ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات مناسب مورد اهتمام قرار گیرد.