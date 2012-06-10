  1. فرهنگ و ادب
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۳

در یک کتاب مشخص شد/

شاه عباس صفوی چه غذاهایی می‌خورد؟

شاه عباس صفوی چه غذاهایی می‌خورد؟

رساله مشترک نورالله طباخ آشپز شاه عباس صفوی و جمال‌الدین یحیی بن حسین معروف به مفتی حلوایی، در کتابی مستقل منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاردن جواهرفروش سیاح فرانسوی در صفحه 83 سفرنامه خود به ایران، درباره وضع تغذیه ایرانیان می‌نویسد: «مردم ایران زمین پرخور نیستند و بنا به عادت در تغذیه اندازه نگه می‌دارند».

صراحت شاردن در شرح جزئیات این عادت که در ادامه علت آن را طبع مقتصد ایرانیان می‌داند نه تنک مایگی و فقر، در گفتار دیگر سیاح اروپایی یعنی تاورنیه نیز تائید می‌شود؛ او در صفحه 279 «تاریخ صفویه» می‌افزاید: «... و ایرانیان در یک مرتبه پختنی نمی‌خورند ناهار بیشتر نان و پنیر سرکه شیره و خربزه و انگور می‌خورند ولی شب‌ها غذای پخته صرف می‌کنند».

مهدی راونجی که کتاب «دو رساله در طباخی و حلواپزی» به کوشش او فراهم آمده است، در مقدمه آن درباره روند تصحیح دو «رساله ماده‌الحیوه» و «رساله‌ای در حلواپزی، عرقها، شرابها و آشها» و تلاش‌هایی که پیش از این توسط مرحوم ایرج افشار صورت گرفته است، توضیح داده است.

هر دوی این رساله‌ها را نورالله طباخ آشپز شاه عباس صفوی و جمال‌الدین یحیی بن حسین معروف به مفتی حلوایی به رشته تحریر درآورده‌اند.

قصد کتاب «دو رساله در طباخی و حلواپزی» البته ارائه روش آشپزی به سبک کتب آموزشی طباخی نیست اما با توجه به اینکه برخی لغات و اصطلاحات و یا مواد و مصالح دو رساله دشوار بوده، راونجی با رجوع به منابع معتبری همچون لغتنامه دهخدا و کتاب‌هایی همچون الابنیه و ذخیره خوارزمشاهی، معانی اصطلاحات را استخراج و در پیوست جداگانه ارائه کرده است.

این کتاب شامل مطالبی جالب مثلاً در تعریف «خشک پلاو و آنچه لازمه اوست»، «اقسام پلاو از ترش و شیرین و ساده»، «اقسام قلیه از ترش و ساده»، «اقسام شله پلاو»،  «اقسام آش آردینه» و غیره است.

کتاب 295 صفحه‌ای «دو رساله در طباخی و حلواپزی» از سوی انتشارات ابتکار دانش در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 5000 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1621945

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