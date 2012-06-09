266 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر شناسایی شد

مهدی صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که منطقه حفاظت شده لشگردر 16 هزار هکتار وسعت دارد، گفت: این منطقه به سبب ویژگی‌های طبیعی دارای تنوع گیاهی و جانوری مناسبی بوده و از اکوسیستم‌های پویا و کمتر دست خورده استان همدان محسوب می‌شود

وی با بیان اینکه این منطقه در بهمن ماه سال 1363 به عنوان منطقه شکار ممنوع و سپس به دلیل بهبود شرایط اکولوژیکی و زیستی در اسفندماه سال 1369 بعنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد، ابراز داشت: این منطقه زیستگاه حیواناتی چون کل و بز وقوچ و میش است.

وی از وجود انواع گونه‌های جانوری، پرندگان و گونه های گیاهی در این منطقه خبر داد و افزود: در حال حاضر 18 گونه از پستانداران در این منطقه وجود دارند.

گونه پرندگان از 22 خانواده در منطقه حفاظت شده لشگردر وجود دارند

صفی خانی اظهار داشت: 75 گونه پرندگان از 22 خانواده در منطقه حفاظت شده لشگر در وجود دارند که مهمترین آن شامل کبک، تیهو، باقرقره، عقاب طلایی، فاخته، دلیجه، کمر کلی، پری شاهرخ و چکچک است.

رئیس محیط زیست شهرستان ملایر در ادامه اظهار داشت: 266 گونه گیاهی از 43 خانواده در منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر موجود است که از مهمترین آن می‌توان به کنگر، اویشن، نسترن وحشی، ریواس، پونه،کاسنی و بالنگ اشاره کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شکار غیرمجاز در سالهای اخیر باعث کم شدن گونه‌های مختلف جانوری شده، گفت: با وجود محافظت محیط بانان و نظارت دائمی این اداره به منطقه حفاظت شده محیط زیست ملایر، متاسفانه همچنان این تخلفات انجام می شود و تاکنون نیز برخوردهای قضایی با شکارچیان و متخلفان محیط زیست صورت گرفته است.

منطقه حفاظت شده لشگردر با کمبود آب روبرست

صفی خانی به کمبود آب در این منطقه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در پی کمبود بارش‌ها در سالهای اخیر با مشکلات زیادی برای وحوش ایجاد شده که در این راستا با همکاری اداره کل محیط زیست استان همدان برنامه‌ریزی برای حفر چاه و آبرسانی به ارتفاعات برای وحوش صورت گرفته است.

وی همچنین به دفع غیر بهداشتی زباله‌های روستایی در محیط زیست اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم برگزاری جلسات و برنامه‌های متععد در راستای دفن بهداشتی زباله‌های روستایی همچنان این مشکل در شهرستان وجود دارد و اگر مدیریت پسماند روستایی به خوبی انجام نگیرد وضعیت نگران کننده خواهد شد.

وی عنوان کرد: بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در روستاها باید در خصوص این مسئله مهم اقدامات اساسی و عملی انجام دهند و اگر اقدامی صورت نگیرد با مسائل زیست محیطی نابسامانی در آینده مواجهه خواهیم بود.

وی در خصوص مشکلات ریزگردهای نیز گفت: متاسفانه کمبود بارش ها و از بین رفتن پوشش گیاهی در کشورهای عربی باعث وجود این ریزگردها در سالهای اخیر شده است.

صفی خانی اضافه کرد: امسال با وجود ریز گردها در استان همدان و شهرستان ملایر چند روز وضعیت آلودگی هوا در مرز هشدار بود.