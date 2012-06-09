خوشنویسی عروس هنرهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید محمد ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، استادان، پیش کسوتان و هنرمندان خوشنویسی کشور و جمعی از علاقمندان با معرفی آثار برتر دوسالانه خوشنویسی به کار خود پایان داد.



در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد محمد حسینی گفت: به دلیل جایگاه ارزشمند هنر خوشنویسی خود را موظف می دانیم تا از انجمن خوشنویسان کشور حمایت جدی کنیم و در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهد شد.



وی افزود: اگر در قبل از انقلاب تعداد استادان خوشنویسی به 63 نفر محدود می شد امروز به برکت انقلاب اسلامی و نگاه ویژه نظام به این هنر اسلامی بیش از 12 هزار استاد برجسته و ممتاز خوشنویسی در کشور داریم که مایه مباهات است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بیش از یک هزار و 200 خوشنویس زن هم در کشور فعال هستند که بیانگر توجه ویژه بانوان به این رشته و بستر مناسب فعالیت برای این گروه است.



حسینی یادآور شد: هنر خوشنویسی می تواند موجب زیبایی و ماندگاری سایر هنرها از جمله نگارگری، سفال گری، منبت، نقاشی و شعر شود لذا باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.



این مسئول فرهنگی بیان کرد: در همه جای دنیا طبع لطیف انسانها پذیرای زیبائیهاست و این هنر می تواند آوازه جهانی داشته باشد و هنرمندان سراسر جهان را به خود جذب کند.



تثبیت پایتخت خوشنویسی در شهر قزوین



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قزوین را برای انتخاب به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران در شورای فرهنگ عمومی مطرح خواهیم کرد تا ثبت و ضبط شود.



وی افزود: باید به سمت جریان سازی و فرهنگ سازی حرکت کرد و تنها نامگذاری مشکلی را حل نمی کند بلکه باید هر کار به صورت کارشناسی بررسی و تصویب شود تا نتایج خوبی به همراه داشته باشد.



حسینی معرفی مفاخر و بزرگان دینی، علمی، سیاسی را در استان قزوین ضروری خواند و اظهارداشت: در یک برنامه ریزی پنج ساله باید کاری کنید تا شخصیت های فاخر استان قزوین را شناسایی و ثبت و ضبط کرده و به نسل جوان معرفی کنید تا این کار ارزشمند نهادینه شود.



سرای سعدالسلطنه بهترین مکان برای رویدادهای هنری است



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: سرای سعدالسلطنه به عنوان یک مکان شاخص و زیبا با قابلیت بسیار مناسب مستعد برگزاری رویدادهای فرهنگی است و باید در طول سال محل برپایی جشنواره ها و نمایشگاههای متعدد صنایع دستی و هنری باشد.



وی گفت: هنر خوشنویسی می تواند با محتوای ارزشمند قرنها ماندگار شود و اگر در انتخاب مضامین ارزشی و دینی دقت شود هنر خط می تواند موجب انتقال مضامین دینی و اخلاقی به دیگران شود.



در این مراسم از تمبر دوسالانه خوشنویسی که به امضاء میرعماد قزوینی مزین شده بود توسط وزیر ارشاد پرده برداری شد.