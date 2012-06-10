  1. اقتصاد
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

نرخ‌ها در بازار سکه و ارز/

طرح جدید 685 هزار تومان/ دلار آزاد 1824 تومان شد

طرح جدید 685 هزار تومان/ دلار آزاد 1824 تومان شد

سکه طرح قدیم امروز یکشنبه در بازار 689 هزار تومان و طرح جدید 685 هزار تومان است، فعالان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را 1824 تومان اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یک شنبه در بازار 689 هزار تومان، طرح جدید 685 هزار تومان، نیم سکه 343 هزارتومان و ربع سکه 185 هزار تومان است. نرخ این سکه ها دیروز به ترتیب 695 هزار تومان، 685 هزار تومان، 343 هزار تومان و 187 هزار تومان بود.

نرخ هر قطعه سکه گرمی امروز در بازار 106 هزار تومان، نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 70 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1595 دلار اعلام شد. قیمت سکه گرمی دیروز 107 هزار تومان و طلا در بازار داخلی 69 هزار و 950 تومان بود.

فعالان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را امروز یکشنبه 1824 تومان، یورو را 2300 تومان و هر پوند را 2820 تومان اعلام کردند. دیروز قیمت دلار آزاد 1810 تومان اعلام شد.

کد مطلب 1622854

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