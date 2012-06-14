به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز اعیاد فرخنده شعبانیه محسن یگانه خواننده پاپ موسیقی کشور به کرج می آید تا همزمان این ایام با اجرای کنسرت موسیقی البرز را ترانه باران کند.
اجرای کنسرت مذکور در دو روز پیاپی 28 و 29 خرداد ماه است و محل اجرا نیز در مجموعه ورزشی انقلاب خواهد بود.
علی ثابت رهبر اکستر محسن یگانه و مجید قنبری تهیه کنندگی اجرای کنسرت وی را بر عهده دارد.
مجری برپایی این کنسرت شرکت فرهنگی فرهنگی هنری گیتی گویش و موسسه سپهر ماه و مهر است.
علاقمندان برای رزرو بلیط از سوی مراکز معتبر فروش می توانند با دفتر مرکزی "سپهر و ماه" با شماره تماس 0263221804 در آزادگان کرج تماس بگیرند.
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