دکتر احمد پهلوانیان در مورد لزوم تبلیغ دینی دردنیای کنونی به خبرنگارمهر گفت: در دوران معاصر به تعبیر برخی‎ها جبهه باطل وشیطان تمام قدرتش را رو کرده و از تمام ابزار و امکانات موجود دارد استفاده می‎کند که افکارو اندیشه‏های که بر علیه بشریت و سعادت انسان است را ترویج کند.

وی افزود: در این دنیا ادیان آسمانی و بویژه دین اسلام و بطور اخص دین تشیع که به اعتقاد ما کاملترین و مستقیم ترین مسیر برای رسیدن به کمال انسانی و قرب الهی است، در این کارزار باید از تمام امکانات و ابزارهای موجود برای مبارزه با جبهه باطل استفاده کند.

میر مسئول نشریه دین و رسانه ادامه داد: اساسا دین اسلام براساس تبلیغ شکل گرفته و پیامبر اسلام از آغاز شریعت و نبوت خودشان تبلیغ را در کنار فعالیت‎های دیگرشان داشتند. در آیات مکرر قرآن هم به تبلیغ و رساندن پیام الهی به مردم تأکید شده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فقه و ارتباطات تصریح کرد: در هر زمانی ابزار تبلیغ خاص آن زمان بوده مانند تبلیغ سنتی که سخنرانی و وعظ و خطابه بوده و بعداز آن رسانه‏های مکتوب از قبیل مطبوعات و کتاب جای آن را گرفتند و بعد هم رادیو و تلویزیون و سینما جای آن را گرفتند امروزه هم فضای سایبری جای رسانه‎های سنتی را دارد می‎گیرد.

این کارشناس فلسفه رسانه اذعان کرد: البته رسانه‏های مدرن کارایی رسانه‏های سنتی را ندارند ولی به علت دربرگیری زیادشان و سطح تماس بسیار زیادی که با مخاطبان دارند تأثیر زیادی بر آنها می‎گذارند بویژه اگر فاکتورهای کیفی تبلیغ را هم رعایت کنند. به هرحال مبلغین ما برای رساندن پیامشان به مخاطبین جهانی بایستی که از این ابزارها بهره ببرند.

پهلوانیان درمورد شیوه تبلیغ دینی مؤثر هم اظهارداشت: در بحث ارتباطات انسانی یکسری عوامل در جذابیت پیام و یکسری در پذیرش پیام از سوی مخاطب داریم. برای مثال پیام باید حالت تحریک کنندگی داشته باشد تا مخاطب را به حرکت در آورده و انرژی لازم را برای تغییر در فرایند زندگی‎اش به او دهد. دیگر اینکه تبلیغ باید پاسخگوی نیاز مخاطب باشد یعنی با شرایط سنی و روحی او مناسب باشد. اینها در بحث جذابیت پیام مطرح هستند.

وی درمورد بحث پذیرش پیام از سوی مخاطب هم اذعان کرد: منبع پیام باید متناسب با باور مخاطب باشد تا قابل پذیرش او شود. پیام باید با شرایط روحی و روانی مخاطب متناسب باشد. دیگر اینکه ذات پیام باید دربرگیرنده نظرات متفاوت باشد و در عین حال متناسب و مناسب با هیجانات مخاطب باشد. این شرایط اگر در هر تبلیغی بویژه تبلیغ دینی رعایت شوند پیام قابل پذیرش برای مخاطب شده و بر روی او اثر می‎گذارد.