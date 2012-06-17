به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هدایی صبح یکشنبه در جلسه پیگیری ادامه ساخت گلزار شهدا و شروع احداث یادمان شهدای گمنام بهاباد، یادمان شهدا را نماد ایثار و شهادت دانست و بر اتمام هر چه سریعتر گلزار شهدای بهاباد تاکید کرد.

وی افزود: ساخت این گلزار حدود 10 سال به طول انجامیده و این باعث نارضایتی خانواده معظم شهدا شده است.

هدایی از آمادگی فرمانداری برای مساعدت در تأمین منابع مالی مورد نیاز اتمام گلزار خبر داد و گفت: فرمانداری و شهرداری بهاباد تا پایان خرداد مبلغ قابل ملاحظه ای را به حساب گلزار شهدا واریز می کنند و انتظار این است که بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز طی این مدت مبلغ توافق شده را به این حساب واریز کند.

سرپرست بنیاد شهید و ناظر شهرستانی ساخت گلزار مطهر شهدا نیز در این جلسه گزارشی از روند ساخت این گلزار ارائه کرد و اظهار داشت: ساختمان گلزار حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با اختصاص مبلغ مساعدت توسط فرمانداری و شهرداری، سیمان کاری سقف گلزار هر چه سریعتر به اتمام رسیده و ساخت کف گلزار و کار گذاشتن سنگهای قبور شهدا به زودی آغاز خواهد شد.

اسلامی همچنین از بخشدار مرکزی و دهیاران خواست: گلزارهای شهدای برخی از روستاها را که تکمیل شده، از بنیاد شهید تحویل بگیرند.

در ادامه جلسه در مورد شروع ساخت یادمان شهدای گمنام بهاباد بحث و تبادل نظر شد و نقشه معماری یادمان مورد توافق حاضران قرار گرفت و مقرر شد هر چه سریعتر نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع ساخت یادمان اقدام شود.