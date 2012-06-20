بازدید سرزده از دادگاهها رویکرد نظارتی دستگاه قضا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لاریجانی پیش از حضور سرزده در دادگاه‌های‌ تجدیدنظر و کیفری استان تهران در جمع مسئولان عالی قضایی اظهار داشت : با انجام دیدارهای سرزده، نوعی نظارت و رسیدگی به امور مراجعان صورت می‌گیرد و مسئولان قضایی از نزدیک در جریان امور قضایی و مسائل و مشکلات مردم مراجعه‌کننده به دادسراها و دادگاه‌ها و نیز قضات رسیدگی کننده به پرونده ها قرار خواهند گرفت.

رئیس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که در دیدارهای سرزده امروز تاحدودی مسائل و مشکلات و آنچه را در محاکم و دادگاه‌ها می‌گذرد را از نزدیک ملاحظه کرده و برنامه‌ریزی مناسبی برای بهبود آن انجام پذیرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که بازرسی‌های سرزده ادامه خواهد داشت، گفت:‌ البته دیانت و تعهد قضات شریف ما در حدی است که نیازی به چنین بازرسی‌هایی نیست. اما با این حال اینجانب نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه وظایفی دارم که آنها را انجام خواهم داد.

رئیس قوه قضاییه با مثبت ارزیابی کردن روند امور در مجتمع کیفری استان تهران افزود: در این دیدار بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع و تعامل مناسب با مراجعان تاکید شد و البته پاره‌ای کاستی‌ها و مشکلات نیز از جانب قضات و کارکنان محترم مطرح شد که نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.

وی تلاش و تعهد قضات در رسیدگی به پرونده‌ها را مناسب توصیف کرد و اظهار داشت: بسیاری از قضات حتی در پایان وقت اداری نیز به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و تلاش وافر دارند تا نسبت به صدور حکم عادلانه اقدام کنند.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت نظارت بر نحوه عملکردها در دادگاه‌ها و محاکم تاکید کرد و افزود: سایر مسئولان عالی قضایی نیز امروز در قالب گروه‌های مختلف و متعدد به کل شهر تهران رفتند تا مشکلات موجود در دادگاه‌ها را ببینند و از نزدیک با مشکلات مراجعه‌کنندگان نیز آشنا شوند.

مسوولان عالی قضایی امروز با تقسیم به 10 گروه راهی مجتمع های مختلف قضایی در تهران شدند.

1.‌ آیت‌الله آملی لاریجانی (رئیس قوه قضاییه) و آیت‌الله گرکانی (رئیس دیوان‌عالی کشور) و احمد تویسرکانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)؛ دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران

2. حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی (معاون حقوقی قوه قضاییه) و حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی (مشاور رئیس قوه قضاییه)؛ مجتمع شهید بهشتی

3. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای (دادستان کل کشور) و آیت‌الله مفید (مشاور رئیس قوه قضاییه)؛ دیوان عدالت اداری

4. حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و دکتر شجاعی (رئیس سازمان پزشکی قانونی)؛ پزشکی قانونی غرب تهران

5. حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی میانجی (رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف) و حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب (رئیس مرکز حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه)؛ مجتمع شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13

6. حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی (دادستان انتظامی قضات) و حجت‌الاسلام والمسلمین امینی (معاون آموزش قوه قضاییه)؛ مجتمع دادگاهی و دادسرایی شهید مطهری

7. غلامحسین اسماعیلی (رئیس سازمان زندان‌ها) و نوروز کهزادی (معاون اداری‌مالی قوه قضاییه)؛ دادسرای امور جنایی

8. مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری) و حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری (رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات)؛ دادگاه خانواده شماره یک

9. حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی (رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات) و محمدباقر ذوالقدر (معاون راهبردی قوه قضاییه)؛ دادسرای ناحیه 12 تهران و دادسرای نیابت

10. حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی (معاون قضایی قوه قضاییه) و محمدجود لاریجانی (دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه)؛ مجتمع قضایی ولیعصر

رئیس قوه قضاییه قبل از حضور در دادگاهها در مواجهه با مردم و مراجعه‌کنندگان به شعب کیفری استان و تجدیدنظر در فضایی صمیمانه و فارغ از تشریفات اداری مطالب آنان را گوش داد و در هر مورد دستورات لازم را صادر کرد.