نماد شهدای گمنام سال 1320 بیله سوار احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اضافه کرد: دستگاه های فرهنگی استان و شهرستان باید یک نماد مناسب برای شهدای گمنام سال 1320 بیله سوار تهیه کنند.

مزار شهدای گمنام سوم شهریور 1320هم اکنون در جنب مدرسه امام خمینی (ره) بیله سوار در محله قدیم گمرگ قرار گرفته و به شهدایی که در حمله قشون روس به شهادت رسیدند، مربوط بوده و نماد مقاومت دلاور مردان این مرز و بوم در برابر بیگانگان است.

در این سال با تجاوز ارتش شوروی سابق به مرزهای شمالی کشور گروهی از مرزداران در دفاع و پاسداری از وطن خود در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کرده و به شهادت رسیدند و در این مزار به صورت دسته جمعی دفن شدند.

بنا به اسناد تاریخی در این گورستان 60 مرزدار از شهرهای اردبیل، آستارا، قوچان، شیراز، تهران، اصفهان، نیشابور مدفون شده اند.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به تشییع و تدفین شهدای گمنام در سه شهرستان بیله سوار، مشگین شهر و نمین طی دو ماه گذشته، خواستار احداث یادمان شهدا در این شهرستانها شد.



وی افزود: یکی از راههای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، حفظ آثار و ارزشهای والای شهدا و گسترش برنامه های مربوط به تجلیل از شهیدان و برگزاری یادواره هایی در مناسبتهای گوناگون بوده و باید این فعالیتها توسعه یابد.

صابری همچنین بر ضرورت اتمام پروژه موزه دفاع مقدس استان تاکید کرد و یادآور شد: این پروژه از سال 90 با پیگیریهای انجام شده شروع شده و هم اکنون با سرعت و با کیفیت مطلوب در حال اجرا است.

رئیس شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان به جانمایی مناسب این طرح اشاره کرد و متذکر شد: با تخصیص 100 درصد اعتبار سال 90 و تامین اعتبار از محل اعتبارات سال جاری تلاش می کنیم این پروژه به سرعت تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

به گفته وی موزه دفاع مقدس استان اردبیل به مرکز موثر و تاثیرگذار در حوزه انتقال فرهنگ غنی ایثار و شهادت تبدیل خواهد شد.



صابری همچنین با اشاره به روز جانباز حریت و آزادگی، ایثار و از خودگذشتگی و جانبازی حضرت ابوالفضل (ع) در حادثه کربلا را در تاریخ بی نظیر دانست و عنوان کرد: جانبازان ما با تاسی از سلاله پاک بزرگ جانباز قهرمان کربلا به میدان رزم و دفاع از اسلام و مبارزه حق و باطل شتافتند و همه هستی خود را در راه اسلام و مسلمین نثار کردند و باید این یادگاران ارزشمند صفحه اول تاریخ انقلاب باقی بمانند.



