خواکین فینیکس وارد یک پروژه خانوادگی شد؛ همکاری دوباره با مایک میلز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که در آغاز سال ۲۰۲۶ روشن شد مایک میلز حدود ۴ میلیون دلار اعتبار مالیاتی کالیفرنیا به دست آورده‌است، حدس زده شد که فیلم بعدی مایک میلز که ابتدا قرار بود فیلمبرداری آن در سال ۲۰۲۳ شروع شود، احتمالاً یک فیلم کوچک دیگر از این فیلمساز خواهد بود.

چند ماه بعد، میلز اعلام کرد فیلمبرداری فیلم بعدی خود را در زمستان انجام می‌دهد و این فیلم در حوزه سه فیلم آخر او «مبتدیان»، «زنان قرن بیستم» و «زود باش، زود باش» خواهد بود.

حالا اخبار مربوط به بازیگران نشان می دهد، قرار است خواکین فینیکس در فیلم بعدی که فیلمبرداری آن از ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، دوباره با میلز همکاری کند. این اولین فیلم فینیکس پس از آن است که از فیلم «شب» تاد هینز در سال گذشته انصراف داد.

میلز گفته فیلم جدیدش روابط پدر-فرزندی را ادامه خواهد داد، اما کمی خشن‌تر و وحشی‌تر خواهد بود.

این کارگردان که هر یک از ۳ فیلم آخر خود را با یک مدیر فیلمبرداری متفاوت انجام داد و از کسپر تاکسن، شان پورتر و رابی رایان بهره گرفت، این فیلم را با یک فیلمبردار جدید که هنوز معرفی نشده‌است، خواهد ساخت.

هرچند ساخت این پروژه هنوز به طور رسمی اعلام نشده، به نظر می‌رسد A۲۴ سازنده آن باشد.

«زنان قرن بیستم» یا «تازه‌کارها» دیگر فیلم‌های میلز نشان می‌دهند که او تمایل دارد فیلم‌هایی صمیمی و در مقیاس کوچک درباره اضطراب و اختلال عملکرد خانوادگی بسازد. آخرین فیلم بلند او، «زود باش، زودباش» محصول ۲۰۲۱ با بازی فینیکس و وودی نورمن؛ فیلمی شاعرانه درباره اضطراب‌های میانسالی و فرزندپروری بود و با استقبال خوبی روبه‌رو شد. پروژه جدید هم احتمالاً بر محتوای مشابهی تمرکز دارد.

مایک میلز برای فیلم «زنان قرن بیستم» نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد.