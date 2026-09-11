به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام زاهد دوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با اشاره به ضرورت تأمین قوا، تجهیزات و نیروی انسانی برای مقابله با دشمن، بیان کرد: برای شکست دشمن برخورداری از امکانات و نیرو لازم و مهم است، اما یک امت مؤمن پیروزی را تنها نتیجه تواناییهای مادی نمیداند، بلکه آن را نتیجه یاری خداوند میداند؛ از این رو هنگام پیروزی مغرور نمیشود و شکر الهی را به جا میآورد.
وی با اشاره به تحولات جبهه مقاومت افزود: به برکت ایمان، اخلاص و مجاهدت رزمندگان اسلام در جبهههای مقاومت ایران، لبنان، یمن، عراق و سوریه، شاهد پیروزیهای بزرگ هستیم و این روند نشان میدهد مقاومت با تکیه بر قدرت الهی میتواند معادلات دشمنان را تغییر دهد.
امام جمعه دشتی با اشاره به اقدامات نظامی ایران علیه مواضع آمریکا گفت: موشکباران پایگاههای تروریستی آمریکا، مقابله با تجهیزات پیشرفته نظامی این کشور و هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی در فاصله صدها کیلومتری از آبهای ساحلی ایران، بیانگر تغییر معادلات منطقه است.
زاهد دوست همچنین به تحولات یمن اشاره کرد و ادامه داد: پیشروی انصارالله و کنترل مناطق ساحلی از جمله شهر المخا، از اهمیت راهبردی برخوردار است و میتواند زمینه تسلط بر مسیرهای مهم دریایی و تنگه بابالمندب را فراهم کند. این تحولات حاصل سالها صبر، مقاومت و تکیه بر قدرت الهی است و میتواند برای همه جریانهای مقاومت یک درس ماندگار باشد.
وی اظهار کرد: یمنیها نشان دادند اگر امت اسلامی به وعدههای الهی اعتماد کند و از بیگانگان قطع امید داشته باشد، میتواند در برابر قدرتمندترین ائتلافهای نظامی جهان ایستادگی کند.
لزوم شفافیت دولت در اجرای نرخ سوم بنزین
امام جمعه دشتی در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به افزایش نرخ سوم بنزین برای مصرف بالاتر از ۷۰ لیتر در ماه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، اظهار کرد: انتظار میرود دولت نسبت به اطلاعرسانی شفاف، دقیق و یکپارچه درباره این تصمیم اقدام کند و از ایجاد تناقض در اطلاعرسانی جلوگیری شود.
وی کنترل قاچاق، جلوگیری از انحراف در توزیع و مصرف سوخت و شفافیت در هزینهکرد درآمد حاصل از نرخ سوم را ضروری دانست و افزود: لازم است بخشی از این درآمد برای جبران فشار اقتصادی بر رانندگان پرتردد، از جمله رانندگان تاکسی و مشاغل مشابه، مورد توجه قرار گیرد.
زاهد دوست تصریح کرد: واقعیت این است که دشمن تلاش میکند جنگ را از آسمان و دریا به پمپ بنزین و سفره مردم منتقل کند، اما این میدان دوطرفه است و فشارهای ناشی از جنگ بر اقتصاد آمریکا نیز آثار خود را نشان داده است.
وی با استناد به گزارش منتشرشده در وبسایت آمریکایی «آکسیوس» گفت: بر اساس این گزارش، هزینه اضافی انرژی ناشی از جنگ با ایران برای مصرفکنندگان آمریکایی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
امام جمعه دشتی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای جدید علیه ایران بیان کرد: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی که در طرحهای نظامی، امنیتی و اغتشاشاتی خود بارها از مردم ایران تو دهنی خورده است، اکنون تلاش دارد با استفاده از تحریمها، قطعنامهها و موضوع هستهای، طرح طرد اقتصادی ایران را دنبال کند.
وی هدف اصلی این اقدامات را ایجاد فاصله میان مردم و نظام و تضعیف جبهه حق دانست و افزود: ملت فداکار و صبور ایران در طول سالها با چنین آزمونهای سختی مواجه شده و به فضل الهی با حفظ وحدت و با مدیریت مسئولان کشور، این طرح دشمن را نیز شکست خواهد داد.
زاهد دوست همچنین با اشاره به آنچه «شکار یک زیردریایی هدایتپذیر از راه دور آمریکایی» خواند، اظهار کرد: این اقدام بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشت و به عنوان غافلگیری بزرگ ایران مطرح شد.
وی ادامه داد: هر اندازه مزدوران منطقه و برخی کشورهای اروپایی با صدور بیانیه و قطعنامه از آمریکا حمایت کنند، مردم ایران و رزمندگان جبهه مقاومت برای ریشهکنی نظام سلطه و استکبار جهانی مصممتر خواهند شد.
امام جمعه دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: همانگونه که شهید سلیمانی با قدرت پایان حکومت داعش را اعلام کرد و رزمندگان مقاومت توانستند منطقه را از لوث وجود این گروه تروریستی پاک کنند، رزمندگان مقتدر جبهه مقاومت نیز پایان ظلم و قلدری صهیونیستها و آمریکاییها را با شکستی قاطع اعلام خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سید اسدالله مدنی، امام جمعه تبریز، اظهار کرد: امروز بیستم شهریور سالروز شهادت این اسوه تقوا و پرهیزگاری در محراب نماز جمعه به دست منافقی کوردل است.
امام جمعه دشتی با گرامیداشت یاد شهید مدنی و دیگر شهدای محراب انقلاب اسلامی، از نمازگزاران خواست با قرائت صلوات، یاد و خاطره این شهیدان را گرامی بدارند.
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